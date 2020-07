Y faltan muchos muertos

Estamos en situación parecida a la que vivieron España y Francia: tomaron medidas tarde y el número de muertos por covid-19 fue elevado. Acá vamos hacia los 4000 y si regresa la cuarentena total habrá miles más por la inercia que trae el virus. Tal como les sucedió a ellos.

¿Frenaría esto el crecimiento? A la final sí, y exigiría un compromiso mucho mayor y se ha visto que numerosas personas, por muchas razones, desde la pobreza a la falta de educación y conciencia cívica, no lo tienen: sin mascarillas, sin distancia física, hacen fiestas, se reúnen en grupos y los dueños de los negocios, a pesar de que otra cuarentena los cerraría, no obligan a los clientes, pues solo piensan en vender, mientras autoridades se desentienden.

En numerosos países, y en Medellín, por ejemplo, la inmensa mayoría de las infecciones se da en sectores de menos recursos. ¿Qué tanto ha incidido ignorar las recomendaciones?

Decía Richard Pan, médico en Sacramento, California, en NYT, que con 5 % de las personas que no cumplan las medidas de protección se disparan los contagios, como vemos allí y en la mayoría de estados de EE. UU.: hayan reabierto rápido o no, se multiplicaron.

Hay que considerar que los casos detectados, según voces como la del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, solo son 10 % de los que hay circulando. Muchos son asintomáticos y no todos propagan el virus porque hay supercontagiadores que responden por 20 % de los contagios.

¿Entonces? No se puede llorar ya. El Gobierno Nacional cerró tarde aeropuertos y liberó pronto la cuarentena. Antes como ahora la respuesta está en cuántos muertos estamos dispuestos a asumir y a costa de qué (y no solo por covid-19: se conocen cifras inquietantes de muertes por otras afecciones no tratadas), y qué tanto soportaría la grande población que vive del rebusque, la que vive estirando el sueldo, los desempleados y aquellos con negocios cerrados.

La renta básica, necesaria aunque negada por dirigentes siempre en contra de la redistribución del ingreso, no fue aprobada y era un proceso de meses. Sería gran ayuda para superar el daño colateral de la pandemia.

Con un desempleo superior al 20 % difícil una cuarentena total. Tal vez por ciudades o barrios y comunas, según el brote. Sea una decisión o la otra no evitará miles más de casos y de muertes. En una sí más que en otra.

Tengámoslo en cuenta.

Maullido: este gobierno se sobrepasa en corrupción.