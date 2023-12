Por María Luisa Zapata - JuntasSomosMasMed@gmail.com

¿Alguna vez pensaste en cuánta conexión tienes con tu propio cuerpo? Siento una gran responsabilidad por comprender como pasan por él nuestras emociones y las decisiones que tomamos. La comprensión del cuerpo, sus capacidades y cuidados fue para mi reveladora este año. Me ha dejado un renacer que reconoce que mi relación con mi cuerpo es clave para potenciar mi relación con el mundo. Me ha permitido conectarme de una manera integral en muchos aspectos de mi vida a las que antes no prestaba atención.

Por eso, quiero compartir algo significativo en mi desarrollo personal: la respiración consciente. Puede parecer extraño pensar en nuestra respiración, puesto que en promedio los seres humanos respiramos unas 23.000 veces al día. Sin embargo, hacernos cargo de cómo respiramos nos brinda control sobre nosotros mismos, nos lleva a explorar nuevas dimensiones y a mejorar nuestra disposición para conectarnos con los demás.

Este año he tenido el privilegio de descubrir la importancia de la respiración y aprender técnicas junto a la experta Andrea Halaby. Ella sostiene que una buena respiración es la mejor manera de volver a casa, a nosotros mismos, y estoy totalmente de acuerdo. La respiración para el bienestar es un camino sin retorno; una vez que comprendes su poder y lo incorporas en cada momento relevante. La respiración consciente nos desencadena una nueva manera de controlar nuestra mente, llevar nuevos ritmos y llenar cada rincón de nuestro cuerpo con oxígeno utilizando una herramienta poderosa y científicamente comprobada.

A través de ella puedes enfrentarte a desafíos, como cuando pude subir 147 escalones de un edificio sin paralizarme, mientras contaba mis inhalaciones y mis exhalaciones. Me permitió calmar mi mente y afinar mi concentración haciendo algo que para mí funciona: respirar por la nariz contando hasta 4 y botando el aire por la boca en forma de pitillo contando hasta 8. Saber que tienes un mecanismo para combatir el estrés, bajar los niveles de ansiedad es invaluable. Por esto, la invitación a ser conscientes es una llamada urgente a usar la información que tenemos para cambiar nuestros contextos.

Respirar bien no es solo un viaje individual, la puedes usar en equipo, en tu empresa, convirtiéndola en un ritual poderoso para despejar la mente y conectarse con los objetivos comunes. Vale la pena dedicarle minutos de tu día a hacer una respiración cambiando los patrones normales, poniéndole intención y usando métodos recomendados; así desde lo cotidiano generas pequeños cambios que pueden transformar tu vida y que te equiparán para abrir tu mente y estar más conectado con tu cuerpo.

Estos conocimientos, a menudo lejanos, merecen ser parte habitual de nuestras vidas ya que actúan como magia y nos sacuden la realidad. Así, la respiración consciente, con al menos 3 minutos al día, se convierte en un instrumento catalizador para darte cuenta de otras acciones que requieren tu atención y para las cuales también estás equipado para cambiar, si así lo deseas.