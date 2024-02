Por Amalia Londoño Duque - amalulduque@gmail.com

Hace poco un amigo, que no es de Medellín, me hizo un comentario: “ustedes se pusieron a hablar tanto de la ciudad, que ahora ya les llega todo el mundo: el que hace turismo y el que viene en busca de drogas y prostitución, el que cuida la ciudad y se va y el que decide quedarse, pero no la protege ni la siente suya. La promoción de la ciudad, no fue planeada”, me dijo.

El turismo en la ciudad se ha incrementado más rápido de lo que pudimos imaginar algún día. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reportó un crecimiento significativo en la llegada de visitantes extranjeros no residentes durante los meses de enero a junio de 2023. Una cifra que representa un aumento del 42% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Además, el Registro Nacional de Turismo (RNT) presentó cifras positivas para Antioquia. El número total de prestadores de servicios turísticos activos creció en 5.611 nuevos prestadores, llegando a una cifra de inscritos de 16.948, lo que refleja un incremento del 81,5% respecto del mismo periodo del 2022.

Ha crecido el turismo, que es algo positivo para la ciudad, pero como me dijo ese amigo, “la promoción de la ciudad, no fue planeada”. Hasta ahora, son muy pocas y aisladas las estrategias de comunicación y los proyectos que se han ejecutado como ciudad y como departamento. Hemos trabajado desde diferentes orillas: los empresarios generando campañas de promoción de ciudad, las administraciones igual y la Gobernación, al mismo tiempo, ha ejecutado las suyas.

Todavía no hemos tenido una promoción de ciudad planeada, que reconozca los retos ante los que está Medellín por un auge del turismo que, aunque premeditado, nos sorprendió con la rapidez con la que empezó a cambiar la cultura, los comportamientos y las dinámicas de ciudad, que antes creíamos intocables.

¿Qué ha pasado? Las muertes violentas de extranjeros en la ciudad aumentaron un 29% en el último trimestre de 2023 con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos que aportó el Observatorio de Turismo de la Personería Distrital de Medellín y que no incluye a los venezolanos.

En las últimas dos semanas, los titulares de la prensa han reportado muertes de extranjeros con una frecuencia escandalosa. La mayoría de ellos por acciones violentas y sobredosis y empezando el 2024 la Embajada de Estados Unidos publicó una alerta para sus ciudadanos donde pedían no usar las aplicaciones de citas en nuestra ciudad. “Numerosos ciudadanos estadounidenses han sido drogados, robados e incluso asesinados por sus citas colombianas”, decía la publicación. Hasta ahora, 13 de febrero, son seis los extranjeros muertos en extrañas circunstancias en la ciudad.

¿Cuándo podremos construir un proyecto colectivo para el turismo en Medellín?

Pensando en la seguridad de visitantes y de locales, ¿cuándo será prioridad unirnos para que podamos frenar ese turismo nocivo que hoy llena los titulares de la prensa?.