La semana anterior, Ursula Gauthier, corresponsal francesa de la revista L’Obs, nos narró en Blu Radio cómo fue expulsada de China en 2015, por sus publicaciones sobre los Uigures, una etnia musulmana detenida en campos de “reeducación” (léase concentración) en ese país.

Como los virus, la censura muta: ya sabemos que China ocultó sus cifras de covid-19. Mejor dicho, son expertos en tapabocas de exportación... y de deportación.

De acuerdo con la más reciente columna de Héctor Abad, se trata del mismo modelo seguido por Gilinski, actual propietario de Semana, alma gemela de Fox: “La opinión es la de los dueños del medio, y los hechos se pueden acomodar según lo que convenga a nuestra ideología”.

Sandra Suárez, gerente de la revista, tuvo la sofisticación (¿o proceder adolescente?) de despedir por chat al columnista Daniel Coronell y, de paso, perdió a Daniel Samper Ospina. Pero no fueron los primeros: ya había echado a José Guarnizo, uno de sus mejores reporteros, quien se ocupaba de las investigaciones sobre las fosas de falsos positivos en lugares como Dabeiba. También acabaron con Arcadia (recordemos solo un editorial: “No más líderes sociales asesinados”).

Es el mismo tapabocas... de fabricación nacional.

Basada en el incremento de la violencia intrafamiliar, registrada durante el confinamiento entre el 20 de marzo y el 4 de abril, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que si bien el consumo de alcohol en los hogares está permitido, su recomendación personal es que “debería prohibirse al interior de los hogares”.

Otra reciente recomendación de la vicepresidenta y de la que no hemos tenido ampliación, la publicó el equipo periodístico de Insight Crime. Según la investigación “Tras Memo Fantasma: los rastros de su dinero” (leer: https://bit.ly/34g0k4z), Marta Lucía Ramírez habría recomendado a la familia de Guillermo Acevedo (“Memo fantasma”) para el ingreso de sus hijas al colegio Nueva Granada de Bogotá.

¿Quién es “Memo Fantasma”? ¿A quién habría “palanqueado” la vicepresidenta, según “Olga” (fuente protegida)?

“Memo Fantasma” comenzó en el Cartel de Medellín, “financió el sangriento ascenso de paramilitares, y actualmente se da la gran vida en Madrid, ha ayudado a traficar cocaína, pero no tiene ninguna orden de captura y nadie lo está buscando”. Su empresa principal, ACEM, se estableció en 2007 en Bogotá. Compró algunos lotes y logró convertirlos en el gran proyecto inmobiliario Torre 85, bajo la gestión de construcción y desarrollo de Hitos Urbanos Limitada, cuyos accionistas son Marta Lucía Ramírez, su esposo Álvaro Rincón y su hija. Rincón todavía dirige Hitos Urbanos y admitió haber “colaborado” con Acevedo en el desarrollo del proyecto.

En mi casa no habrá exceso de alcohol, pero sí de datos: documentos, expedientes, grabaciones, discos externos...

Por transparencia con los lectores aclaro: desde hace veintidós años he seguido la trayectoria de Jeremy McDermott, codirector de Insight Crime y cabeza de esta investigación. Ha dedicado más de dos años a este caso, lo sé porque es mi marido: exmilitar, sin filiación política, su único voto es porque en Colombia, país que adora, cese la violencia. Aunque esta columna me genera conflicto de interés, también me otorga conocimiento de primera mano.

La vicepresidenta le debe una explicación al país. El silencio ante la denuncia pública, la omisión por parte de fuentes oficiales, es una sutil forma de afectación al derecho a la información. Eso no puede ocurrir en una democracia .