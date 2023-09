Por Catalina Rengifo Botero - JuntasSomosMasMed@gmail.com

¿Qué se siente al pasar un fin de semana con los mejores soldados de Colombia? Esa fue la pregunta que me hice cuando recibí la invitación para acompañar al Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) en una misión que no sólo yo sabía me retaría muchísimo físicamente, sino que pondría a prueba mi estabilidad psicológica y emocional.

El CCOES es la unidad elite de las Fuerzas Militares, encargada de realizar operaciones de alto riesgo y complejidad en todo el territorio nacional. Es un conjunto de personas especiales que cumplen misiones muy especiales, son humanos extraordinarios que en los tres días que compartí con ellos me dejaron claro que el éxito de toda operación depende de la “conjuntez” de la fuerza, la capacidad de liderar con ejemplo, la comunicación asertiva y la adaptabilidad al entorno. Yo he hecho ya varios cursos de liderazgo en prestigiosas universidades nacionales e internacionales, en donde destacados profesores explican técnicas de liderazgo y te aportan herramientas muy valiosas, pero nada como lo que experimente en esos tres días en Tolemaida. Como dicen por allí una cosa es lo que vive una gallina cuando aporta un huevo y otra un marrano con la tocineta, quien lo baila es quien lo entiende.

Fueron tres días en donde viví una experiencia increíble que me enseñó lo importante que es trabajar en equipo y dejar de lado las diferencias individuales por un bien mayor. Durante esos tres días, aprendí a ser más resiliente, a no rendirme ante las dificultades y a confiar en mis compañeros. También aprendí a ser más agradecida, a valorar las cosas simples de la vida, como una silla cómoda, un dulce bocado o una buena noche de sueño

Hoy, días después, aún con el peso en el cuerpo de las sentadillas, las flexiones, las caminatas y tantas otras actividades, sigo con el pecho inflado de gratitud. Gratitud por cada una de las personas que día a día se comprometen con nuestro país. Fue una experiencia inolvidable, llena de aprendizajes, retos y emociones. Pude conocer de cerca su valor, su disciplina, su compromiso y su amor por Colombia. Me sentí orgullosa de ser parte de este país, que tiene a estos héroes como defensores. Quiero agradecerles por su servicio, por su entrega, por su sacrificio. Son un ejemplo para todos los colombianos, que debemos seguir trabajando por nuestra patria, por nuestra libertad, por nuestro futuro. Colombia patria mía, te llevo con amor en mi corazón.

Pasar un fin de semana con los mejores soldados de Colombia fue una experiencia que me marcó para siempre. Aprendí el valor del trabajo en equipo, la resiliencia ante las adversidades, la gratitud por las cosas simples y el amor por mi país. Respondiendo a la pregunta que me hice al inicio, puedo decir que se siente una mezcla de orgullo, admiración y humildad. Orgullo por pertenecer a una nación que cuenta con estos valientes defensores, admiración por su entrega y sacrificio, y humildad por reconocer que ellos hacen mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso, quiero terminar con una frase que me llega al corazón: “No hay patria más grande que el valor que se le da a sus soldados”. Que esta frase nos inspire a todos los colombianos a apoyar y reconocer a nuestros soldados, y a trabajar juntos por una Colombia mejor.