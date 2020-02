SOBRE DESARROLLO Y CRECIMIENTO

Estación Economía, a la que llegan las políticas para fortalecer o afectar, la educación debida o indebida (esta que no sabe de qué se tratan el entorno ni los recursos), los que hacen intercambios con ventajas o desventajas (los ventajeros, los que se dejan engañar), los creativos y los que tienen tradición industrial (también los que llegan a improvisar, empujados más por la codicia que por el saber hacer), los que se reconocen en un sitio sobre la tierra y saben cómo crecerlo (igual los dañinos, que no son conscientes de que la tierra tiene límites), los que piden y los que dan para que desde lo alto les paguen, los que reclaman mejores derechos laborales y condiciones de trabajo, los que saben producir y los parásitos, los que se desgastan y los desgastados. Y la fila sigue, pues somos entidades económicas en proceso permanente de relación. Y de lo que hagamos, intercambiemos y los resultados comunes que obtengamos, dependemos para crecer o mantenernos en estado de confusión.

El desarrollo y crecimiento de un país, que dependen de la política (el manejo de las ciudades y lo rural), es una construcción en la que están implicadas la educación (conocer y entender para pensar qué tenemos en cuestión de presente y futuro, crear sociedades productivas y reconocernos en nosotros y en el mundo), la capacidad para hacer infraestructuras (tecnologías apropiadas en vías, puertos y sistemas de almacenamiento) que agilicen el comercio y la aplicación debida de lo nuevo, la credibilidad que generemos frente a los mercados internos e internacionales y la promoción de una clase media que persista en serlo para hacer ciencia y cultura. No se trata de ser más con dinero, sino de ser más viviendo bien.

Un país crece de acuerdo a la sociedad que cree, a la cultura que tenga (no al folclor) y las ventajas comparativas (recursos) que apropie para asentarse en un sector económico viable. No es parecerse a otros (cada país es distinto) ni competir con lo último sin antes no haber recorrido bien lo anterior. Hoy en día se habla de la cuarta revolución industrial, peo esta solo es posible si antes se ha cumplido con las anteriores. Si esto no pasa, si lo que se está es evadiendo la debida condición agrícola, la transformación competitiva de bienes, el entendimiento de los servicios (salud, educación, no venta de celulares y amplitud para hablar), cualquier novedad que busquemos para desarrollaros estará coja. Muy coja.

Acotación: se dice que salimos del espectro de los países desarrollados y esto nos asusta. Pero lo que debería asustarnos es que, antes que ser reconocidos, lo que debemos construir es país. Y este país se construye por dentro, como cualquier organismo. Pero si lo que queremos es que nos vean por fuera, si la intención es la apariencia, vamos cayendo y bueno....