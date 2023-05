Por Adriana Correa Velásquez - adrianacorreav@atajosmentales.com

Acabo de cumplir 45 años y, hace apenas unos días, tuve mi primera conversación significativa con una mujer sobre la menopausia.

Su vida se pausó durante meses. Las cosas por las que sentía apetito dejaron de importarle. Se acordó de la “bruja” que de niña le había dicho que viviría poco y quiso que se cumpliera esa premonición. Para ella fue toda una revelación cuando le dijeron que lo que le pasaba era la menopausia. La Gran M, como la llamó Oprah Winfrey, la estrella de la televisión gringa, a quien ahora las mujeres le debemos gratitud por poner sobre la mesa el tabú. Ella ha sido una de las que empezó a hablar abiertamente sobre ese tiempo de la vida que a todas nos llega. “Ese tren que viene pase lo que pase, pero del que nunca hablamos”, dijo Winfrey. Para ella, fueron las palpitaciones las que le tomaron por sorpresa. Drew Barrymore, otra de las actrices que ha puesto el asunto en la conversación pública, sintió su primer fogonazo cuando estaba en vivo haciendo una entrevista, y de inmediato lo compartió: “Tengo tanto calor, creo que estoy teniendo mis primeros sofocos perimenopáusicos”. Para la actriz Naomi Watts, su historia empezó cuando tenía 36 años y le llegaron los síntomas. En el caso de mi amiga, fue la silenciosa depresión para la que no tuvo nombre hasta muchos meses después. 34 son las señales hasta ahora documentadas de la transición menopáusica, las formas en que este periodo de la vida se expresa en nuestros cuerpos y mentes. Los calores son sólo la parte más visible. Lo demás, se calla.

Gracias al impulso de estas voces femeninas, empieza a gestarse una revolución. En Gran Bretaña, por ejemplo, conscientes de que las mujeres menopáusicas son la fuerza de trabajo que más crece, han creado toda una cultura empresarial que promueve los espacios de trabajo amigable para ellas. Una de cada diez mujeres renuncia a su trabajo por las huellas de la menopausia, según el estudio realizado en una muestra de más de 4000 mujeres entre los 45 y 55 años (Menopause and the Workplace by Fawcett Society). Otra encuesta realizada en 2021 por la Clínica Mayo, calculó que alrededor del 10% de las mujeres de 45 a 60 años habían tenido que sacar tiempo libre en el último año debido a los síntomas de la menopausia. De ahí que los responsables del talento humano estén impulsando acciones para retener a sus empleadas a través de estrategias como disponer de un cuarto frío, darles acceso a plataformas de apoyo, educación para romper el estigma, uniformes mas cómodos, ventiladores en los puestos de trabajo, flexibilidad horaria o recesos durante los fogonazos.

Normalizar la conversación alrededor de esta temporada de la vida, cuyos síntomas pueden durar hasta una década, es el primer paso para visibilizar la experiencia de los 50 millones de mujeres que se estima cada año experimentan la menopausia. Es el primer paso para que nosotras, mi amiga, encontremos rápido el nombre que agrupa la extrañeza que de pronto invade nuestros cuerpos.