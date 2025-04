Por Rafael Pardo Rueda - opinion@elcolombiano.com.co

Han llovido críticas a la compra de los aviones Saab Gripen en los últimos días.

Una de esas críticas surgió de Antonio Navarro, ex copartidario del presidente, quien empezó por plantear: “Paradójicamente la compra de los aviones de guerra en tiempos de dinero necesario para inversión social”.

Otra de las críticas vino de otro sector de la izquierda, la dijo Jorge Robledo, un reconocido crítico de este gobierno: “Un inmenso error, el de Gustavo Petro, querer malbaratar una gran suma en aviones supersónicos de guerra que Colombia no necesita, plata que hace falta para muchas necesidades insatisfechas. Es el colmo de la incoherencia que Petro criticara a Duque cuando este dijo que iba a comprar esos aviones y que ahora los presente como un acierto”.

Este diario, El Colombiano, calcula que el precio por 16 aviones Gripen es de 2350 millones de dólares. Se trata del reemplazo de los aviones Kfir que llevan 35 años de servicio y que se adquirieron cuando las tensiones con Venezuela eran máximas.

Recuerdo el incidente de la Corbeta Caldas y las tensiones que esto desató. Una verdadera crisis diplomática. La corbeta Caldas estaba patrullando en un área que supuestamente correspondía a aguas territoriales de Venezuela. (Área sin delimitación) y luego se retiró a Castilletes. Fue reemplazada por la fragata Independiente de la Armada colombiana. La crisis duró varios días. Todos los expresidentes de Venezuela se reunieron con el presidente de ese momento que era Jaime Lusinchi y le expresaron su respaldo. El presidente de Colombia era Virgilio Barco. Se resolvió por la intervención del Secretario de la OEA. Pero hoy la situación es muy distinta.

En Colombia no se ha combatido con aviones desde la guerra con el Perú hace noventa años. No necesitamos aviones de combates. Justifican entonces su compra en varios argumentos: que sirven para cuidar las fronteras, hacer vigilancia, tomar fotografías en áreas de inteligencia. Y para enfrentar el conflicto interior con bombardeos, en caso de que sean autorizados. Para eso no se necesita un avión supersónico, se pueden hacer con un avión más lento. Un súper Tucano por ejemplo, pero ya los grupos ilegales no se instalan en campamentos. La dinámica de la guerra cambió.

En vez de una flota de aviones (16) debería la Fuerza Aérea pensar en comprar unos drones. Bolivia ya compró drones iraníes. Irán tiene una tecnología para producir drones que es la tecnología más avanzada de la tierra. El dron iraní Shahed 136 es el más moderno. Fueron comprados por Rusia y los emplea en la guerra contra Ucrania.

Venezuela tiene drones iraníes. Se supone que son los Shehed 136.

Ahora bien, no sería recomendable adquirir drones iraníes. Pero sí los norteamericanos o israelíes que son muy buenos, casi equivalentes a los iraníes.

La tecnología de las guerras modernas muestra que los drones son la mejor opción.

Además, vale una flota de drones, una fracción de una flota de aviones de cualquier marca. El costo de un dron iraní es máximo 20.000 dólares. Una flota de cien drones es menos de mitad de una flota de aviones como los que se presenten comprar.

NOTA. Ahora surgen unas inquietudes por la contradicción del gobierno en el tema del glifosato. No se permite aspersión aérea, solo terrestre. Toda la discusión surge por la anticipada descertificación. Están improvisando, nuevamente.