¿QUIÉN PAGA EL PRECIO CUANDO UN SACERDOTE ROMPE SU VOTO DE CELIBATO?

¿Quiere la historia humana sobre el celibato sacerdotal? Hable con alguien que haya pagado el precio.

Estoy profundamente decepcionado por la noticia de que el Papa Francisco no relajará las reglas del celibato sacerdotal en partes remotas de la Amazonía. La idea, destinada a facilitar el reclutamiento de sacerdotes en áreas desatendidas, fue apoyada por una Conferencia del Vaticano en octubre, pero en su documento papal, publicado el miércoles, Francisco ignoró su sugerencia.

Mi interés en esto no es la leve curiosidad de una católica caduca. Soy hija de un sacerdote que rompió su voto de celibato y dejó un legado de secretos que fue devastador para él, para mi madre y particularmente para mí.

Para ocultar la promesa rota de mi padre, me dijeron que era adoptada. Yo no sabía hasta que tenía 35 años de edad que mi madre “adoptiva” en realidad era mi abuela y que mi hermana adoptiva en realidad era mi madre. Pero incluso en ese entonces no me dijeron toda la verdad. Me dijeron que mi padre era un hombre de negocios de Pensilvania.

Si sólo hubiera sabido que mi verdadero padre era el joven y amado sacerdote de nuestra parroquia polaca local en Norwood, Massachusetts. Él era un invitado frecuente de nuestra casa, y asistíamos a misa semanalmente en su iglesia. Murió cuando yo estaba terminando mi segundo año en Smith College. No supe hasta que tenía 50 años de edad, el día del funeral de mi madre biológica, que el hombre a quien yo adoraba como “Pate” –mi propio apodo, una abreviación del latino pater– y conocido por la comunidad como el “Padre Hip” era mi padre.

Yo fui más afortunada que la mayoría de hijos de sacerdotes. El hombre y la mujer que ahora sé fueron mis padres biológicos eligieron criarme, nutrirme y, en lo más profundo de la depresión, darme una vida tan normal como podían manejar dentro de una compleja red de secretos. Mi padre eligió involucrarse en mi vida; se refirió a sí mismo como mi “guardián”, y descubrí después de que mi madre murió, que él había tenido este título legalmente.

Sin embargo, todo el secretismo afecta a una niña sensible. Yo sabía que de alguna manera era diferente. Supe instintivamente que había cosas que no podía mencionar casualmente: la frecuencia con la que mi madre, Pate y yo nos juntábamos solos, por ejemplo, incluyendo viajes a Boston para cenar. El secreto se convirtió en una segunda naturaleza.

También lamento cómo el secreto afectó a mis padres. Mi padre murió a los 47 años, retenido en una pequeña parroquia e incapaz de cumplir sus ambiciones más grandes. ¿Mi existencia tuvo algo que ver con el hecho de que él, como un amigo en común me informó más tarde, fue ignorado para un puesto en una parroquia más grande y desafiante? Nunca lo sabré y solo puedo especular. Mi madre estuvo abrumada hasta su muerte con la verdad que nunca compartió conmigo ni con el esposo con el que se casó seis años después de la muerte de Pate.

A algunos hijos de sacerdotes se les niega su identidad y reconocimiento por parte de las familias de sus padres. Otros son rechazados por completo por sus padres y son testigos de los sufrimientos en las vidas complicadas de sus madres. Estas experiencias se quedan con nosotros.

Considero que el celibato es una práctica religiosa seria y válida si se adopta voluntariamente. Debe estar disponible para aquellos que realmente desean vivir una vida célibe. Sin embargo, durante nueve siglos, ha sido la regla para todos los sacerdotes católicos ordenados, y debe ser eliminada. Vivir solo y célibe es negar el impulso más básico. No todos los que serían buenos sacerdotes están hechos para la vida célibe.

¿Qué hacer? Debemos levantar el velo del secreto y arrojar una luz sobre los niños nacidos bajo las reglas del celibato. Háblenos. Ayúdenos a reclamar nuestras identidades, reclamemos las mitades de nuestras familias y ayúdenos a eliminar el insulto de “bastardo”. Ayúdenos a sanar.

Y únase a nosotros para instar al Papa Francisco a reformar el mandato de celibato, para que ningún otro niño tenga que sufrir.