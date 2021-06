Preguntas 4

Señor alcalde, su silencio de las últimas semanas resultó por lo menos inquietante. Como dice mi amigo Felipe: “cuando usted calla uno se pregunta ¿Qué estará haciendo? Y cuando habla uno piensa ¿Qué pretenderá ocultar?” Lo suyo parecen ser las cortinas de humo, yo prefiero llamarlas fumarolas, porque son tan grandes y densas como las que arroja el volcán Nevado del Ruiz. Alcalde, dónde estaba: ¿Construyendo el decreto que declara el final de la pandemia para el 8 de junio mientras enfrentamos las peores cifras de contagiados y muertos? ¿Diseñando su plan de reactivación de tres billones mientras la ciudad ardía? ¿Con sus asesores bautizando cualquier iniciativa con la palabra joven para seducir a los marchantes? ¿Tratando de desviar la atención ante la entrega inminente de las planillas para su revocatoria? La semana que está por terminar, usted, imitando ese estilo que parece imponerse entre políticos, se autoentrevistó en un video sin ninguna posibilidad de diálogo o contrapreguntas.

¿Cómo va a implementar todo lo que lanzó y que no está en su Plan de desarrollo? ¿De dónde saldrán los tres billones de pesos que cuesta? Cuando anuncia veinte mil nuevos empleos ¿está anunciando una nómina paralela o en verdad habló con el empresariado y los gremios para acompañar la creación de esos nuevos puestos de trabajo? Por qué en la reunión de los empresarios con el Presidente en la bodega Comfama dejó su silla vacía?, esa misma de la que tanto habló que tenía dispuesta para los señores del GEA. ¿Quién pagará la nómina de esos 20.000 empleados? ¿Qué tipo de empleos son, temporales o indefinidos? ¿Cuáles serán los sectores que los generarán? Dijo usted hace pocos meses que tenía un serio compromiso con el Jardín Botánico, ¿Por qué ni una visita de su parte luego de los sospechosos ataques al Jardín que arrasaron con infraestructura, fuentes de trabajo y producción? ¿Qué ha hecho usted por propiciar soluciones al paro nacional, que también vive Medellín, además de autorizar cada noche la entrada del Esmad contra los protestantes? Tiene una Secretaría de NoViolencia pero pocas acciones en esa vía ¿cuándo propiciará un diálogo que empiece por escuchar a los que no piensan igual a usted? ¿Por qué cambiaron de nuevo los criterios de contratación de Buen Comienzo y ahora privilegian la capacidad económica sobre la experiencia e idoneidad de los concursantes? ¿No le parece al menos poco ético que personas cercanas a Colombia Avanza y a un grupo político de Bello sean quienes hoy definen esos criterios? ¿Por qué privilegiar la reactivación de la Macarena que es el sitio de eventos de unos particulares, por qué allá sí y no en el estadio de propiedad pública? ¿Desde cuándo el despacho de la primera dama, léase Gestora, tiene presupuesto y recursos para hacer series documentales como la que estrenaron en Telemedellín el domingo 9 de mayo? ¿Por qué salió a reclamar como suya la aprobación en el Congreso colombiano de Medellín como el primer Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación del país si quien presentó y lideró la iniciativa fue el Centro Democrático? Alcalde, una pregunta final ¿Usted le ha servido a Medellín o se ha servido de ella?