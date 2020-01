Las noticias de hoy serán la historia del mañana. La memoria de un pueblo, de una cultura se cultiva a través de la historia, esa ciencia que, como dice la Real Academia de la Lengua “estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados”, nos recuerda quiénes somos y nos hace ver que la situación actual de cada pueblo y cultura es el resultado de sucesos donde el bien y el mal intervienen fuertemente y a cuya memoria tenemos acceso gracias a relatos que han pasado de generación en generación y que han quedado recopilados en decenas de miles de libros.

Este fue el tema del último mensaje del Papa Francisco durante la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales publicado el pasado 24 de enero y que se denomina La vida se hace historia.

El Papa destaca “una narración que sepa mirar al mundo y a los acontecimientos con ternura; que cuente que somos parte de un tejido vivo; que revele el entretejido de los hilos con los que estamos unidos unos con otros”.

¿Cómo conoce el hombre su origen? A través de la historia. ¿Cómo discierne entre lo que está bien y lo que está mal? Muchas veces basándose en historias que conoce. Ya sea las que le contaban sus padres, abuelos o profesores, ya sea los libros que leyó o películas que ha visto. Las historias ayudan a asimilar los valores y como consecuencia de ello, los comportamientos humanos.

Pero también, señaló el Papa, hay historias que “narcotizan”, que adormecen las conciencias, que nos venden la idea de que en el consumo desmesurado a toda costa podemos encontrar la felicidad. También señaló el Pontífice con preocupación el hecho de que los seres humanos nos veamos tantas veces “ávidos de chismes y de habladurías” y, en lugar de ser transmisores de historias que edifiquen, nos convertimos en autores de mentiras o de verdades a medias.

Cuando los periodistas no verificamos la información y por el afán de ser los primeros en publicar una noticia, nos convertimos en esos mensajeros de historias que destruyen el buen nombre, que confunden a la opinión pública o que manipulan una verdad. “Recopilando información no contrastada, repitiendo discursos triviales y falsamente persuasivos, hostigando con proclamas de odio, no se teje la historia humana, sino que se despoja al hombre de la dignidad”, indica el Papa en su mensaje.

Francisco menciona además la Sagrada Escritura como “historia de historias” en la que se recopilan “la gran historia de amor y la humanidad”. Y vemos cómo Jesús narra historias o parábolas para enseñar su mensaje de forma sencilla. ¡A cuántas generaciones nos ha hecho bien escuchar o leer esas parábolas que iluminan nuestra mente y nuestras acciones!

El reciente mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales me hace pensar en cómo los periodistas junto a todo aquel que sienta una pasión especial por comunicar, tenemos la responsabilidad de transmitir genuinamente la historia, las grandes lecciones que ella nos trae para que las nuevas generaciones aprecien el tesoro de la sabiduría que identifica a una cultura y que los hará parte de ella. Así podremos “rememorar lo que somos a los ojos de Dios, dar testimonio de lo que el Espíritu escribe en los corazones” y también “revelar a cada uno que su historia contiene obras maravillosas”.