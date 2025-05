Por Óscar Domínguez Giraldo - oscardominguezg@outlook.com

El fallecido papa Francisco contaba que en una ocasión un niño le preguntó: “Padre, ¿y qué hacía Dios antes de hacer el mundo?”. Inspirado por el Espíritu Santo, Francisco le respondió: “Dios amaba, porque Dios es amor”.

Juan Camilo, de tres años, le pregunta a su mamá por la razón de su gordura. Ella le dice que tiene un hermanito en su barriga. El niño vuelve a la carga: ¿Entonces cuántos hermanitos tiene la de mi papá?

Levi, de cuatro años, le informa a su mami que quiere un hermanito. Ella le responde que no está en embarazo. El niño revira: Tú no, pero mi papá sí.

Una niña de cuarto grado le pregunta a su profesora por el significado de la palabra patológico. Feliz por la pregunta, comenzó a explicarle. Luego le pregunta: Pero dime dónde escuchaste la palabra patológico para poderte orientar mejor. La niña le explica: Profe, le acabo de preguntar a un niño de preescolar que para dónde iban de paseo, y me respondió: PA TOLÓGICO (= zoológico)

Le pregunto a mi nieto Agustín: ¿Qué harías si tu abuelo se muere? Y de una me la suelta: Pues, Nano, como me dice, me consigo otro abuelo.

Una vez me preguntó Gerónimo, de 9 años: ¿En tu tiempo te daba hambre en la escuela? (Con décadas de diferencia, Gerónimo y yo estudiamos en la escuela José Eusebio Caro de Aranjuez).

Sarita, de tres años, se estaba comiendo unas galletitas de color negro. Cuando terminó se sintió indispuesta y vomitó un poquito. Cuando vio el color negro de su saliva dijo: Me está atacando un virus negro. Papá, ayúdame, por favor.

Lloraba el niño porque su papá le había llamado la atención y le pregunto: José Tomás, ¿por qué lloras? Mamá, extraño mucho cuando era bebé. ¿Por qué, hijo? Porque todo era más simple y más tranquilo.

Inquietud de otro crío: ¿Papá, dime de qué cosas felices me voy a recordar cuando esté grande, si me haces poner triste siempre y me regañas?

Hélios, de 9 años, nacido en los parises de la Francia, sorprende a su abuela con tremenda invitación: Nohra, quiero invitarte a la exposición de Hokusai, es el mejor dibujante del mundo, vivió y sigue vivo hace más de 200 años.

Elon Musk, el rico epulón que desprestigió las gorras de beisbolista, le pregunta a su pequeño hijo X Æ A-12 (así se llama, a mí que me esculquen), qué debe hacer. Respuesta: “Salva a América, ayuda a Trump”. Según lo explicado por Musk y Grimes, madre del menor y expareja del empresario, ese nombre refleja los intereses y la creatividad de ambos en el momento de su nacimiento. (Infobae).

Soy un niño nacido para vivir, no para morir (Villancico cantado por niños palestinos).