Por Juan Carlos Manrique - jcmanriq@gmail.com

La economista Mariana Mazzucato, quien está en el afecto de los autodenominados gobiernos progresistas, estuvo nuevamente en Colombia, asistiendo a varios eventos, entre ellos, el Hay Festival en Cartagena. Pues no solo pasó por acá, sino que propuso potentes ideas y reflexiones que vale la pena poner sobre la mesa. Algunas de ellas.

El progresismo sin creación de riqueza se queda en un discurso efímero, es poco sostenible y finalmente es populismo, porque sin creación de riqueza y sin un crecimiento económico sostenible y con un propósito claro, no habrá nada para redistribuir. El 12 de septiembre de 1962, el presidente John F. Kennedy pronunció un discurso memorable en la Universidad de Rice proponiendo una misión: lograr llegar a la Luna antes de que terminara la década. Lo consiguieron en julio de 1969. A partir de este ejemplo, el camino que plantea Mazzucato para crear riqueza es a través de misiones potentes, desarrolladas entre el sector público y el sector privado, sumando todas sus capacidades.

Por eso, el progresismo sin la construcción de capacidades para dar resultados, nuevamente se queda en un discurso efímero, es poco sostenible y finalmente también es populismo. En palabras de Mariana, es puro bla, bla, bla. “Entonces de lo que se trata es de hablar menos” y de encontrar lo que realmente funciona.

Y en este estado de las cosas, Mariana Mazzucato lanzó otra reflexión potente. “Tenemos tantos problemas por resolver que debemos abandonar las ideologías en favor de lo que funcione.” Esto la lleva a plantear que el debate entre más o menos Estado, más o menos sector privado, es un debate viejo, anticuado y sin sentido. Esto no es lo importante. Lo importante es cómo se unen las capacidades del sector público con las del sector privado para innovar y solucionar los múltiples retos. En palabras de Michael Porter, para crear valor compartido. Ese es el verdadero enfoque moderno de una economía propositiva: Cómo resolver, a partir de una estrategia emergente, los retos particulares de cada país. Como el reto de la transición energética, en el que ella fue enfática. La transición implica tiempo. Tiempo para planear muy bien, para ponderar todos los riesgos y tomar las mejores decisiones dentro de una visión sistémica. Una mala gestión de la transición energética puede solucionar unos problemas, pero crear otros problemas mayores. Advertencia clara y profunda.

Finalmente, una última reflexión de Mazzucato. No se puede crear el cambio progresista a partir del odio y la división. Esto hace inviable cualquier misión.

Retos misionales de sobra tenemos en Colombia. Reducir la informalidad, mejorar el sistema de salud, tener infraestructura de clase mundial, crear un sistema pensional sostenible, hacer una transición energética viable y efectiva, democratizar la educación de calidad, lograr que haya más Estado que territorio. La lista, como bien sabemos, continua, es sumamente extensa y retadora.

Me pregunto entonces, ante todas las reflexiones valiosas de Mariana Mazzucato, ¿hay espacio para una conversación ponderada sobre las grandes misiones que tenemos por delante o aplicaremos la máxima de no hay peor sordo que el que no quiere oír?.