No hay nada radical en una mujer vicepresidenta

Para aquellos de nosotros que creemos que una presidenta femenina se ha demorado en llegar, los últimos años han sido muy decepcionantes. Desde la sorpresiva derrota de Hillary Clinton ante Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016 hasta el fracaso del Partido Demócrata para elegir una candidata femenina este año a pesar de la abundancia de mujeres calificadas, ha sido un revés tras otro. Y aunque existe abundante evidencia de que las mujeres pueden ganar elecciones para cargos menores, una escasa mayoría de hombres estadounidenses, y poco más del 40 por ciento de las mujeres estadounidenses, todavía no están “muy cómodos” con la idea de una presidenta.

¿Podría una vicepresidenta ayudar a cambiar esta situación problemática? Si bien hay razones para considerar la selección pendiente de Joe Biden de una compañera de candidatura femenina como un paso en la dirección correcta, en última instancia es uno pequeño. Y lejos de desafiar los prejuicios prevalecientes contra las mujeres poderosas, una vicepresidenta femenina las reforzaría de alguna manera.

No entendemos la naturaleza del patriarcado si pensamos que simplemente tener poder e influencia es prohibido para las mujeres. Las mujeres tienen permitido tener poder, siempre que ese poder se despliegue de formas que no amenacen a un orden patriarcal, al servicio de un presidente masculino, por ejemplo.

Incluso el Sr. Trump, un notorio misógino, se siente cómodo con mujeres en puestos de considerable poder y autoridad cuando actúan como sus subordinadas y le sirven con deferencia. Pero es probable que Trump sea cruel, incluso según sus estándares ciertamente sombríos, cuando una mujer lo cruza, lo frustra o lo desafía, al igual que con mujeres periodistas. Aún así, incluso el Sr. Trump permitirá el poder de una mujer, siempre y cuando ella no lo amenace y siga siendo obediente y leal.

Ser obediente y leal al presidente es la esencia misma de la vicepresidencia. Una vicepresidenta en sí misma no representa una amenaza real para el patriarcado.

En general, el compromiso del Sr. Biden con tener una vicepresidenta que sirva bajo su mando no es revolucionario. Le correspondería a él permitirle desempeñar más que un papel simbólico en su administración: una posición sólida en la línea que el mismo Biden ocupó bajo el presidente Obama.

Dicho esto, una vicepresidenta del Sr. Biden podría terminar jugando un papel enorme en el futuro del Partido Demócrata, no solo por sus propios logros, sino también por el hecho de que, dada su edad, el Sr. Biden probablemente sea un presidente de un solo mandato. Podría terminar siendo la próxima nominada al Partido Demócrata y la líder por defecto del partido; incluso podría encontrarse inesperadamente asumiendo el papel de presidente. Pero estas contingencias no tocan el hecho de que, en sí misma, la vicepresidencia no es un papel amenazante para una mujer.

Tampoco hay duda de que una vicepresidenta podría hacer mucho bien en este cargo si ella y el Sr. Biden son elegidos en noviembre. El campo de posibles contendientes, que incluye a Elizabeth Warren, Kamala Harris, Stacey Abrams, Karen Bass, Susan Rice, Val Demings y Tammy Duckworth, es rico en habilidades y talento. Incluso hay razones para celebrar el mero hecho de la representación femenina, en la medida en que puede proporcionar inspiración y consuelo a aquellos que de otro modo podrían sentir justificadamente que la política estadounidense sigue siendo ineludiblemente un club de muchachos en los niveles más altos.

Pero no deberíamos sobrestimar la medida en que una vicepresidenta rompería las barreras existentes y desafiaría los estereotipos dañinos. Todavía no nos sentimos colectivamente cómodos con las mujeres en puestos de alto poder, o máxima autoridad, en lugar de servir a hombres como el Sr. Biden, y a gusto de ellos. Y todavía sujetamos a las mujeres a estándares más altos y a veces francamente poco realistas de “amabilidad” y comunalidad, que es una receta para la misoginia tan pronto como hacen el más mínimo paso en falso. Hasta que reconozcamos el hecho de que las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a ejercer el poder, tendremos aún muchos retos políticos por delante.