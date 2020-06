Por Jorge Pablo Silvestre D.

A propósito del editorial de EL COLOMBIANO de hoy (ayer, 17 de junio), sobre el riesgo de retrocesos en el control del coronavirus, me inquieta sobremanera la actitud tan olímpica de muchísima gente que no lleva tapabocas, se sube a los ascensores sin ellos como si nada, tocan los botones con los dedos (ni modo de gastar el codo), salen a hacer deporte sin ninguna protección y pasan sudando y resoplando al lado de personas mayores y niños, en fin, como si la cosa no fuera con ellos.

En la unidad donde vivo la administración hace todos los esfuerzos informativos, toma medidas, pone avisos y circulares, y son tantos los vecinos a los que todo eso les importa un huevo que da mucha rabia tanta inconsciencia.

Me informan mis tías que en el municipio donde viven son decenas de personas departiendo en la plaza sin llevar ninguna protección y unos arrimados a los otros, y eso que es tierra caliente. Se me ocurre que es como la historia del lobo feroz, que tanto lo anunciaron que muchos creen que todo lo del covid es mentira y que ya nada pasó ni va a pasar, y salen a la calle como si nada.