Por Juan David Escobar Valencia - redacción@elcolombiano.com.co

Cuando estábamos en medio de la pandemia y no sabíamos si saldríamos vivos, algunos de los que querían llegar al poder en 2022, acostumbrados a hacer sufrir gente con tal de justificar sus ideologías asesinas y fracasadas, se opusieron a que el gobierno de turno pudiera empezar a negociar la compra de vacunas con las farmacéuticas mediante la promulgación de una ley que facilitara el proceso de adquisición de vacunas todavía no autorizadas, como lo estaban haciendo muchísimos países en el mundo que pudieron anticiparse. Estos parricidas que consiguen votos con la sangre de otros, torpedearon y retrasaron la promulgación de la ley en el Congreso durante seis meses. Eso es una canallada. Y aun así el gobierno pudo adquirir las vacunas y tuvo uno de los mejores desempeños en el proceso de vacunación, lo que es otra muestra de que, aunque lejos de la perfección, es uno de los mejores sistemas de salud del mundo.

Ahora que están en el gobierno y necesitan imponer el retrógrado y peligroso sistema de salud del socialismo del Siglo XXI, que va a matar gente y aumentará la agonía y el dolor de quienes no se morirán inicialmente, necesitan aprobar el modelo perverso que quiere acabar con la sana convivencia de prestadores privados y público al mismo tiempo, para establecer un monopolio estatal que ofrecerá solo la salud que el gobierno quiera y solo a quien vote por él. Como no pudieron imponerlo en primera instancia, aunque seguro comprarán congresistas suficientes para hacerlo, lo que hay que esperar es que con tal de que la gente crea que el sistema actual es supuestamente nefasto y diseñado para enriquecer a unos pocos, van a entorpecer y dificultar la actuación de los prestadores de la salud, con multas sospechosas, investigaciones amañadas y obstaculización de los procesos para obtener medicamentos.

A ellos no les importa si los enfermos sufren, si no consiguen medicamentos y dejan huérfanos a sus hijos. Si el servicio de salud se deteriora, le echarán la culpa a los prestadores actuales que son los que están en contacto directo con los enfermos, porque el ciudadano ignorará los impedimentos que aguas arriba les impondrán las autoridades para que parezcan inútiles, irresponsables y avariciosos que quieren quedarse con la plata de la salud sin prestar el servicio.

Así como fue de mezquino e inmundo el intento de boicotear la consecución de vacunas, ahora vemos por ejemplo que los medicamentos ansiolíticos, para la esquizofrenia, hiperactividad y anticonvulsionantes no pueden conseguirse porque están “agotados”, pero no los medicamentos, sino los “formularios para los medicamentos de control” y sin esos malditos papeles, no pueden obtenerse.

Estamos en manos de canallas, sin límites morales, con delirios de grandeza, pero no para servir a otros sino a sus egos, imponer sus ideologías fracasadas y empobrecedoras, no por la vía de la argumentación sino por el monopolio, que impide que la contrastación y la competencia pongan en evidencia su ignorancia y maldad.