Por María Bibiana Botero Carrera - @mariabbotero

“Cuando las instituciones van en contra del pueblo, ahí no pasa sino una cosa: las instituciones se van”. Esta frase la pronunció el Presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros televisado el pasado lunes. Muy difícil algo más grave. Estamos advertidos.

Algo que abonarle al presidente: ha seguido su guion al pie de la letra. La decisión del Ejecutivo de convocar por decreto la llamada “Consulta Popular” lo demuestra. Veamos. El Gobierno Nacional presentó su propuesta de Reforma Laboral. Fue aprobada en la Cámara de Representantes, luego archivada en la Comisión VII del Senado, y actualmente sigue viva en la plenaria del Senado. Aun así, el Presidente decide convocar una Consulta Popular con 12 preguntas basadas en esa misma propuesta. ¿Para qué convocarla si el proceso legislativo no ha terminado? Las instituciones se van.

Ante esta iniciativa, el Senado —la instancia competente— rechazó la propuesta de Consulta. El Ejecutivo, en lugar de acudir a las vías judiciales pertinentes, opta por ignorar la decisión del Congreso y llama directamente al pueblo a decidir. Dice que es “el pueblo quien debe tomar en sus manos el destino de Colombia”. Las instituciones se van.

Fuimos testigos del hundimiento de la Consulta. El Secretario del Senado certificó por escrito al Registrador del Estado Civil que la propuesta fue votada y no aprobada. Sin embargo, el Gobierno insiste en desconocer lo ocurrido, como si no hubiese pasado nada. Se le olvida al Presidente que el Ejecutivo no puede anular actos del Congreso. Las instituciones se van.

Hay más. Aunque se trata de un acto administrativo, que debería ser conocido por el Consejo de Estado, el Presidente decide que sea la Corte Constitucional quien lo revise: “La Corte Constitucional tendrá en sus manos, no otra instancia judicial, sino la Corte Constitucional, el Decreto a convocatoria a Consulta Popular que haré en esta semana”. El Ejecutivo escoge a conveniencia a qué institución acudir. Las instituciones se van.

Y si la Corte Constitucional rechaza su propuesta, ¿aplicará el Presidente su frase de que “las instituciones se van”? Las Cortes le dirán: las instituciones se quedan.

La representante Cathy Juvinao, quien votó por Petro, lo expresó con claridad: “Después de decirle al país que el Congreso es el enemigo que no lo deja gobernar, ahora quiere convencerlo de que el enemigo son las Cortes. Entonces, ¿qué le queda al proyecto de cambio? ¿Una constituyente? ¿Ir por las elecciones de 2026? (...) Él va por un incendio de este país que le permita incidir en esas elecciones”.

No sabemos cuál será el siguiente paso del Gobierno, que ha sido una constante incertidumbre, con un liderazgo errático y caótico. Pero hoy tenemos una certeza: es el responsable de que el orden constitucional esté en riesgo, la separación de poderes amenazada y nuestra democracia, en juego.

La ciudadanía, ese pueblo al que tanto se invoca, demostrará que está con la Constitución. Las instituciones se quedan y el pueblo está con ellas. Nosotros somos el pueblo.