Llevo 18 años trabajando como abogada penalista y solo he conocido 2 casos de explotación sexual de niños y niñas. Si hacemos esta pregunta a jueces penales y defensores en Medellín, muy seguramente la respuesta será igual. No los conocemos, no porque no se presenten, sino, porque no saben tipificarlos y no se investigan.

Hace unos días, el periódico EL COLOMBIANO, publicó un sub registro acerca de los casos por explotación sexual en niños, niñas y adolescentes en Medellín. En la misma publicación se reconoce que las cifras son difusas, porque existe todavía una mala tipificación de los múltiples delitos que hay de explotación sexual en menores de edad.

Nuestro Código Penal, consagra varios delitos de explotación sexual con menores de edad. Mencionaré algunos: proxenetismo con menor de edad; Estímulo a la prostitución de menores; demanda de explotación comercial de persona menor de edad; trata de menores de edad con fines de explotación sexual; pornografía con menores; turismo sexual; utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años y omisión de denuncia.

Según datos publicados en el diario EL COLOMBIANO, entre enero y noviembre de 2022, la Alcaldía, atendió 157 menores de edad víctimas de explotación sexual. Estos datos fueron entregados por la Alcaldía de Medellín.

Me quedan muchas dudas acerca de los datos que arroja el subregistro, y creería sin temor a equivocarme que muchos de esos 157 casos mencionados, podrían estar incluyendo casos de abuso sexual o conductas diferentes a los delitos de explotación sexual de menores.

En la ciudad de Medellín cada día se normaliza más esta conducta, es responsabilidad del Alcalde Daniel Quintero como máxima autoridad local, desincentivar este mercado y prevenir el delito; capacitar a las autoridades competentes para enfrentar el problema, prender las alarmas y no hacer caso omiso a escenas que podrían configurar casos de explotación sexual. Si lo normalizamos, ¡lo estamos promoviendo! ¡Así de sencillo!

Se nos olvida que el Art. 44 de la Constitución, establece que los niños “Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral... La sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”.

Esta norma, nos pone a todos en posición de garante y pareciera que la comunidad y las autoridades que nos vigilan y nos cuidan, solo están listos para capturar casos por hurto y tráfico de estupefacientes.

Si bien en Colombia, la prostitución en mayores de edad no es delito, sí debería sancionarse a los compradores/prostituyentes, pues cualquier actividad que resulte contraria a la dignidad humana, debería desaparecer. Más del 90% de las mujeres que se dedican a esta actividad, lo hacen por necesidad, no porque les guste. Recordemos que la Trata de Personas con fines de explotación sexual, sí es delito y se nutre del mercado de la prostitución.

¡Un niño explotado sexualmente, es un niño al que le arrebatan todo! Un niño al que se le roba su inocencia y dignidad, es un niño que fácilmente podríamos perder para la sociedad.

P.d. Quisiera inventar una arenga o una voz de alarma! que permita generar un rechazo al comprador y un alerta a la autoridad. Por algo se empieza. Recibo ideas