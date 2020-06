Los buenos no quieren participar en la política colombiana. Antes lo hacían, hace unos años, en las corporaciones públicas y en los cargos de alta responsabilidad en el Ejecutivo, veíamos empresarios de renombre, gente que prestaba sus servicios en bien de los colombianos, porque entendían la responsabilidad con la patria. No aspiraban a enriquecerse con los cargos públicos, no aspiraban a tener una oficina y funcionarios pagados por el Estado. Su aspiración era de servicio.

Ahora no quieren participar. Tienen razón. No les gustaría ir al Congreso para encontrarse allá con el que recibe billetes por debajo de la mesa y los guarda en una bolsa. O tener que compartir curul con el visitador de cárceles para conseguir datos de los delincuentes en quienes él confía. Es que los asistentes a las corporaciones han cambiado mucho.

Antes, cuando fui al Congreso, no teníamos oficina, mucho menos vehículo. No teníamos asistentes, lo que llaman ahora la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Eran senadores como José Elías del Hierro, Bertha Hernández de Ospina, Mario Giraldo Henao, Víctor Mosquera Cháux, Raimundo Emiliani Román, Octavio Arizmendi Posada y tantos otros que eran orgullo de trabajo y honestidad. Luego mi jefe, a quien admiré y seguí hasta su muerte en accidente, por su trabajo y dedicación por Colombia, J. Emilio Valderrama.

Varios de ellos eran empresarios que dejaban temporalmente sus negocios productivos, para trabajar por puro amor a la patria. Distinto ahora cuando muchos buscan los honores para, también, llenarse de dinero. Lo he dicho muchas veces: quien en la vida no ha heredado, no ha trabajado sino en cargos públicos y tiene grandes capitales, ha robado.

En la Constituyente nos equivocamos en forma grave en muchos aspectos: suprimimos las calidades para ser senador de la República. Ahora puede ir cualquiera que tenga votos, no necesita ser profesional, haber sido magistrado, haber sido profesor universitario y otras calidades que daban confianza a los colombianos y se aseguraba de las calidades y conocimientos de los miembros del Congreso. Se creó la Fiscalía, que se ha convertido en fortín político y ha perdido la credibilidad que tanto necesita. Creó la Corte Constitucional, cuando antes era una sala de la Corte Suprema. La Constitucional se ha desbordado y ha sobrepasado sus funciones. El tan importante sistema de la tutela ha rebosado los límites y, ahora, sirve para entorpecer la justicia por su abuso frecuente.

Es hora de reformar el Congreso, darle un vuelco completo para que de verdad sea un organismo de control y el constructor de las leyes. Hay que reformar la justicia para hacerla más creíble, eficiente y verdaderamente justa. Que no vuelvan magistrados o fiscales que dan vergüenza como Jorge Pretelt, Gustavo Malo, Luis Gustavo Moreno, Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y otros que desacreditan una justicia que antes era digna, honorable, respetable y verdaderamente justa.

Con esas reformas, los hombres probos, honestos y constructores de país, volverían a trabajar en los cargos públicos en bien de los colombianos.

Aspiramos a que vuelvan los buenos a la política colombiana.