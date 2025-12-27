El miedo a usar la razón

Por Lina María Múnera Gutiérrez - muneralina66@gmail.com

Se acaba el 2025 y deja un ambiente inquietante para el futuro próximo. En la mayor parte de los países occidentales crece una generación temerosa del extranjero y de la mujer que construye su identidad basada en la independencia. Extrañamente, a pesar de los avances democráticos de las últimas décadas, los jóvenes muestran una creciente inclinación hacia propuestas que buscan hacernos retroceder a un pasado de oscurantismo.

De todas las posturas radicales que se han visto a lo largo del año, tal vez estas dos son las que más conectan con un 2026 que preocupa y mucho. En Estados Unidos y Europa, estos últimos doce meses han dejado un reguero de opiniones y actos que parecen ser producto de una confusión mental que se extiende.

En los países nórdicos, donde se supone que están las democracias más fuertes del mundo, parece que se ha instalado una nueva normalidad. En ella, las mujeres están siendo expulsadas de la vida pública por grupos de odio sin restricciones, trolls en línea y extremismos de ultra derecha. Una fuerte minoría de radicales se moviliza por un entorno de redes sociales cada vez más tóxico y no regulado.

Pero el asunto no se limita a esa región, un informe que examinó datos en 39 países mostró que la violencia psicológica afecta a cuatro de cada cinco mujeres que participan activamente en política. Los comentarios sexualmente degradantes afectaron al 65% de las encuestadas, “seguidos de amenazas de muerte, violación, palizas o secuestro (44%)”, según el reporte. Tal parece que ciertos hombres intentan afirmar su poder sobre las mujeres en la vida pública amenazando con lastimarlas físicamente o matarlas.

En cuanto al tema del rechazo al inmigrante, las noticias diarias nos mostraron la persecución indiscriminada que se ha organizado en Estados Unidos y los excesos que se han cometido en nombre de una America que es producto precisamente de la inmigración.

Sin embargo, no son posturas exclusivas de ese país. Las ideologías fascistas y antidemocráticas están resurgiendo con fuerza en toda Europa entre la Generación Z, es decir, los nacidos entre 1995 y 2012. Según la Fundación alemana TUI, el 21% de ellos preferiría vivir bajo un gobierno autoritario, mientras el voto a la ultraderecha se dispara entre los menores de 25 años.

No es que sean mayoría, pero sí da mucho qué pensar que en países como Francia, España, Polonia y Rumania, los partidos de extrema derecha estén viendo un auge impulsado por el voto de los jóvenes, particularmente los hombres. Esos grupos radicales les proponen enemigos y soluciones frente a las angustias que los aquejan. Y nada que dé más alivio que acercarse a un discurso que simplifique los temores vitales.

El filósofo alemán Immanuel Kant definió el periodo de la Ilustración como “la salida del hombre de su inmadurez autoimpuesta”. Los humanos, argumentó Kant, siempre tuvieron la capacidad de la razón, simplemente no siempre han tenido la confianza para usarla. Pues eso parece ser lo que está ocurriendo ahora. Hay una crisis de confianza y un miedo a usar la razón que no auguran que vengan buenos tiempos.