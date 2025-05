Por Laura Gallego Moscoso - opinion@elcolombiano.com.co

Mientras la inversión extranjera directa en Colombia cae en abril más de un 37% con respecto al mismo mes en 2024, y el déficit fiscal amenaza con desbordarse, hay una fuerza silenciosa que sigue empujando el desarrollo en los territorios: las empresas. En medio de una narrativa que sigue ensañada con el sector privado, más de 60 compañías del país han decidido invertir en Antioquia, no solo con capital, sino con propósito. Lo hacen a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OXI), una herramienta que ha logrado resultados históricos y demuestra que cuando al Estado no le alcanza para llegar, el empresariado bien articulado puede y sabe hacerlo.

Este año, Colombia alcanzó más de 1 billón de pesos gestionados a través de OXI, en más de 100 proyectos que beneficiarán a zonas PDET y Zomac, es decir, a los territorios más golpeados por la pobreza y el conflicto. Antioquia se superó a sí misma una vez más. Solo en 2025 nos aprobaron 21 proyectos por cerca de 393 mil millones de pesos, casi el doble del año anterior. Así, el departamento supera el billón de pesos gestionados desde la creación del mecanismo en 2018, con 79 proyectos. Las cifras impresionan, pero lo que en verdad importa es el mensaje que envían: en tiempos de desconfianza e incertidumbre nacional, las empresas no se retiran. Actúan.

Uno de los hitos más emblemáticos de este año es el proyecto de alcantarillado de Nueva Colonia, en Turbo, municipio del Urabá antioqueño. Una obra que suma las voluntades de 24 empresas —muchas de ellas de la subregión—, el liderazgo de Grupo Argos en su estructuración, la cofinanciación de Puerto Antioquia y el acompañamiento técnico de Empresas Públicas de Medellín. Participan también la Gobernación de Antioquia, la alcaldía de Turbo, el Ministerio de Vivienda y la Agencia de Renovación del Territorio. Actores privados y públicos dispuestos a invertir 112 mil millones de pesos para llevar saneamiento básico a más de 12 mil personas. En un país donde la institucionalidad muchas veces flaquea, esta es una historia de acción colectiva, corresponsabilidad y visión de largo plazo. Un orgullo para Antioquia y para el país.

Pero no se trata solo de este proyecto. Este año, Antioquia ha movilizado inversiones para mejorar vías, construir escuelas, dotar instituciones educativas, entregar instrumentos musicales y avanzar en infraestructura clave. Todo esto gracias a un mecanismo que se ha perfeccionado desde lo regional: en Proantioquia lideramos desde el 2021 la Plataforma OXI, que acompaña técnica y estratégicamente a las empresas para confiar y sumar recursos y capacidades. Iniciativa que además estamos transfiriendo a otros territorios: Norte de Santander, Caquetá, La Guajira, Chocó, Bolívar, Caldas. La cooperación que necesita el país.

Obras por Impuestos, más allá de ser un mecanismo tributario, es una forma de entender el papel del sector privado en un país fragmentado. No se trata de filantropía, se trata de comprender que los grandes desafíos colectivos —como el acceso a servicios básicos, la educación o la infraestructura— no se resuelven desde una sola orilla. El desarrollo no depende exclusivamente del Estado.

Mientras el gobierno insiste en reformas inciertas, mensajes contradictorios y una retórica que desgasta la confianza, el compromiso empresarial ha sido consistente, incluso para sumarse a un instrumento de iniciativa pública. En Proantioquia tenemos la convicción de que ese es el camino: más articulación, más corresponsabilidad. En tiempos de polarización y agravios, la mejor forma de liderar es generando bienestar colectivo: es nuestra manera de seguir cuidando y creyendo en el país.

*Vicepresidente ejecutiva de Proantioquia