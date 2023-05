Por María Alejandra Duque Farías- opinion@elcolombiano.com.co

¿Hay racismo en las críticas que se le hacen a la vicepresidenta Francia Márquez? Y otra pregunta similar, pero no igual: ¿las críticas que se le hacen, se originan en el racismo? ¿Hay sesgo contra ella por ser mujer y, además, por ser de origen humilde? ¿Mujeres no afrodescendientes que hayan ocupado un cargo de similar jerarquía, han recibido, cualitativa y cuantitativamente, el mismo voltaje en la crítica?

La anterior vicepresidenta de Colombia era mujer, también fue sometida a intensa oposición, y sufrió burlas y escarnio por asuntos que no se les cuestionan a los funcionarios varones (vestimenta, acompañamiento de edecanes, modales en actos públicos, etc.). Marta Lucía Ramírez es muy preparada, con experiencia en los sectores público y privado, gobierno, diplomacia, pero era imprudente en sus declaraciones a los medios. En resumen, “daba papaya”. La preparación de Francia Márquez puede compararse objetivamente con otras mujeres que han llegado a altos cargos. Hacer observaciones sobre eso no implica racismo ni clasismo.

El anterior gobierno tuvo una ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, afrodescendiente también, y que, de igual forma, acusaba de racistas a quienes criticaban su gestión. Como su desempeño tenía indicadores y análisis del propio gobierno, fue el presidente Duque quien decidió cesarla del cargo poco tiempo después de nombrarla. No había racismo.

Sin embargo, es notorio que a Francia Márquez le sacan informaciones que a otros funcionarios no. Que bailó en África. Que su viaje cuesta no sé cuánto en combustible. Que en su comitiva iba una empresaria de cosméticos. ¿Alguna vez se hizo esto con Juan Manuel Santos, por ejemplo? ¿Contó la prensa quiénes fueron sus invitados a la cena con la entonces reina Isabel II en Londres, cuánto costó ese viaje de gala? Concluyo: no creo que haya racismo con doña Francia. Pero sí que hay sesgo machista y alto componente de animadversión por razones de clase.