La regla de SNAP causará más hambre de la que podemos manejar

En la víspera del anuncio de la administración Trump de una nueva regla que podría eliminar beneficios para casi 700.000 personas, yo estaba en un evento para una organización benéfica nacional de hambre basada en la fe, rodeada de personas que trabajan para ayudar a estadounidenses que lo necesitan. Agotados y decepcionados por este último asalto a las personas de bajos ingresos a quienes servimos, compartimos nuestra frustración con el uso por parte de la administración del término “aptos para el trabajo” para describir quién se verá afectado para ocultar lo que la regla realmente es: crueldad dirigida a los estadounidenses que viven en la pobreza.

La regla, que entrará en vigencia en abril, hace que sea más difícil para los estados, incluso aquellos que tienen áreas económicamente en dificultades donde los trabajos son escasos, descartar el requisito de que los adultos “sin discapacidad” y sin dependientes trabajen al menos 20 horas a la semana para mantener sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (antes conocidos como cupones de alimentos).

Arrebatará 6,2 mil millones de comidas de los americanos en el transcurso de la próxima década. Al Banco de Alimentos de la ciudad de Nueva York le llevó casi 35 años entregar mil millones de comidas a nuestros vecinos necesitados. No hay generosidad por parte de la filantropía tradicional o corporativa hacia ninguna organización benéfica que compensará esta pérdida causada por la política.

La administración dice que la nueva regla alentará a las personas que reciben SNAP a buscar trabajo. Pero no conocemos ni historia ni datos que relacionen la creación de hambre con oportunidades de trabajo viables para los vulnerables. La idea de recortar SNAP para alentar el empleo es confusa para nosotros, y probablemente aún más para los innumerables estadounidenses que trabajan y aún necesitan la ayuda que SNAP brinda para pagar por comida.

Si se promulga, esta regla se dirigirá a los hogares con un ingreso promedio de US$ 557 por mes, lo que en la ciudad de Nueva York significa que aproximadamente 70.000 se verán afectados. Si bien ni el hambre ni la utilización de SNAP discriminan, esta regla también perjudicará desproporcionadamente a las personas de color y a los supermercados locales que logran permanecer abiertos con la ayuda de los clientes que usan SNAP.

Las personas en muchos sectores de alto costo de vida y comunidades con dificultades económicas no estarán protegidas de esta política despiadada, incluso mientras el costo promedio de una comida en Manhattan se acerca a US$ 6, casi el doble del promedio nacional.

Si bien la regla no afectará a los beneficiarios de SNAP con personas dependientes, mayores de 50 años, mujeres embarazadas o personas con discapacidades, afectará a muchas otras personas vulnerables, como estudiantes universitarios pobres y personas que necesitan cuidar a un miembro de la familia y no pueden trabajar. Afectará a más personas que las que viven en la ciudad de Boston. Y creará hambre, no un incentivo laboral. La capacitación laboral crea mejores candidatos para el trabajo; el hambre no.

SNAP es la primera línea de defensa de nuestra nación contra el hambre. Cuando las personas no pueden obtener este apoyo crucial, se ven obligadas a recurrir a la red de emergencia alimentaria. Desafortunadamente, el apoyo de caridad no puede compensar el impacto creado por una mala política. El Banco de Alimentos para los comedores populares y las despensas de la ciudad de Nueva York ya están ampliando sus recursos tratando de satisfacer la creciente necesidad y, a menudo, se quedan cortos. Nuestro informe reciente encontró que el 85 por ciento de los comedores populares y despensas mencionaron un aumento de visitantes por primera vez este año, y más de la mitad dijo que se quedaron sin alimentos en un mes determinado el año pasado.

Los estadounidenses siempre hemos abierto nuestras billeteras para ayudar a nuestros vecinos, pero eso por sí solo no compensará los efectos de las políticas que desmantelan la red de seguridad de la nación y dejan a tantos con hambre.