Keynes y el Apoyo a la Cultura

Por Rodrigo Botero Montoya - opinion@elcolombiano.com.co

Se acaba de presentar en Londres una pieza de teatro titulada The Standard of Living, sobre la vida y la obra de John Maynard Keynes, (1883-1946) el prestigioso intelectual británico considerado como uno de los economistas más influyentes del siglo XX.

Es poco usual poner en escena una obra que incluye la contribución de Keynes a la disciplina económica. Pero su vida y su trayectoria intelectual fueron poco usuales.

Keynes formó parte de una generación durante la cual el Reino Unido administraba un enorme imperio. Su clase dirigente compartía una cultura europea cosmopolita común y disfrutaba de las ventajas de la globalización y la movilidad de capitales a las cuales puso fin la Primera Guerra Mundial. Keynes describió la naturalidad con la cual un ciudadano de Londres podía solicitar por teléfono, desde su cama, los bienes de consumo foráneos que quisiera, o invertir en empresas, recursos naturales o bonos municipales en el resto del mundo.

Keynes, quien estudió matemáticas y economía en King’s College, Cambridge, ingresó al Bloomsbury Group, un grupo de escritores y artistas inconformes con las normas del establecimiento vigentes, que tenían estilos de vida poco convencionales. Habían sido influenciados por el pensamiento de G.E. Moore, autor de Principia Ethica, quien sostenía que las entidades de mayor valor no eran el dinero, lo que se compra o el éxito, sino las relaciones, el amor y la apreciación estética. Parte de la filosofía de Keynes consistió en determinar lo que constituye ‘the good life’, una vida grata y digna.

Durante la guerra, Keynes fue llamado a asesorar al departamento del Tesoro, el ministerio de economía y finanzas del Reino Unido. Hizo parte de la delegación británica que negoció en París los tratados de paz al concluir la guerra. Esa experiencia es el origen del libro que lo hizo famoso: The Economic Consequences of the Peace, en el cual hizo una fuerte crítica a la dureza de las sanciones impuestas a Alemania por medio del Tratado de Versalles. Advirtió acerca de la inconveniencia de someter a una nación al infortunio y sugirió como alternativa perdonar las deudas de la guerra.

Durante la Gran Depresión de los años treinta, recomendó modificar la política económica vigente para asignarle al gobierno un papel proactivo para estimular la demanda agregada y el empleo. Su libro General Theory of Employment, Interest and Money contribuyó a que se le considerara el padre de la macroeconomía.

Durante esos años, fue notoria su participación en el apoyo a las actividades culturales, al teatro, el ballet, la ópera y las artes. Se enamoró de una bailarina de ballet rusa, Lydia Lopokova, con quien contrajo matrimonio. La lista de las instituciones culturales a las cuales les brindó apoyo incluye el Cambridge Arts Theatre, el Greater London Arts Association, el National Gallery, London y el Arts Council of Great Britain.