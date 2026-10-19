Repensar el rol de la planeación

Por Alejo Vargas Velásquez - vargasvelasquezalejo@gmail.com

A propósito de la discusión sobre el nuevo Plan de Desarrollo que plantea el gobierno de De la Espriella, que es una obligación de orden constitucional, hay una larga historia de cambios y de pocos éxitos.

La planeación en economías de mercado se asocia al auge del Estado Intervencionista que debía regular la competencia entre capitalistas privados y ser factor de sostenimiento de la demanda global. Va a ser la influencia de CEPAL y el rol asignado al Estado como actor central del desarrollo económico en economías latinoamericanas que la planeación adquiere un cierto nivel de legitimidad en la región. En Latinoamérica en sus inicios se considera la planeación como metodología para la escogencia de alternativas, lo que conllevaba una pretensión de 'validez universal'. La planeación -como lo señalaban diversos autores- no es otra cosa que “la instrumentalización en el plano técnico de un proyecto político” en la medida en que define bases del futuro de una sociedad o el 'deber ser' social.

La evolución de la planeación en Colombia tiene un primer momento (1921-1958) en el cual se destaca, antecedentes y surgimiento como actividad del Estado. Luego un momento de legitimación de la planeación (1958-1968) cuando es considerada instrumento central de cambio. Lo fundamental de esta fue ser adoptada parte de las recomendaciones de la Alianza para el Progreso. Vendrá la planeación centralizada (1968-1980) caracterizada por institucionalización de la planeación y luego la decadencia de planes globales de largo plazo y predominio de la planeación de mediano plazo: se establece la relación entre nuevo gobierno y nuevo plan de desarrollo –eso explica por qué cada gobierno, propone su plan sin importarle lo del anterior, igual que sucede en otros campos de acción del Estado, como la paz o seguridad-. La Constitución de 1991 aboca la planeación y plantea la adopción de la Ley Orgánica de Planeación, la organización y funciones del Consejo Nacional de Planeación y los Consejos Territoriales, los procedimientos para la participación ciudadana en la discusión de los planes y las modificaciones-.

La planeación es un hecho político por sus implicaciones, pero se fundamenta en la 'racionalidad técnica' que supone organizar el devenir de la sociedad a partir de una definición de objetivos, asignación de medios y procedimientos. En los planes de desarrollo hemos tenido fantasías, ‘luchar contra la pobreza’, ‘para cerrar la brecha’, ‘hacia un Estado comunitario’, ‘potencia mundial de la vida’, ‘cambio para construir la paz’, ‘prosperidad para todos’, ‘patria milagro’ y demás enunciados bastante ilusos. La planeación tradicional por su gran sesgo normativo se preocupó por el diseño del plan y el mejor plan era aquel que se pudiera considerar como el mejor formulado. Poco interesaba la implementación. ¿No sería pertinente señalar que la planeación debería ser objeto de una gran reforma, tanto en contenido como en procedimientos?