Por Juan Camilo Quintero M. - @JuanCQuinteroM

Difícil, expresar con palabras el sentimiento que me invade en este momento. Nunca pensé volver a sentir aquella sensación de dolor y rabia de cuando mataron a Luis Carlos Galán. 35 años después, la historia empieza a repetirse. ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Por qué no hemos tenido la capacidad de evolucionar? ¿Por qué se eligen líderes que incitan al odio? ¿Por qué seguimos pensando que debemos matarnos por ideologías si todos perseguimos mayor prosperidad y posibilidades para todos? Llevamos décadas matándonos por un color, por plata, por partido de fútbol, por un trancón, casi cualquier nos vuelve potenciales asesinos, en nuestra escala de valores todo parece valer más que la vida y la consecuencias de semejante confusión se notan: un siglo desangrándonos.

¿Qué hay en la mente de unos bellacos que son capaces de entrenar a un niño de 15 años y convertirlo en sicario? ¿Qué hemos hecho mal como sociedad? ¿Quién tiene la culpa? Es fácil filosofar, democratizar la culpa, sin embargo, creo que el verdadero responsable de semejante debacle no es otro que Gustavo Francisco Petro. Un presidente carente de liderazgo que, a punta de odio y de resentimiento se ha dedicado a incendiar este país, revisando el pasado para poder señalar y no construyendo futuro para poder avanzar. Qué fracaso tremendo para Petro que, justo en su gobierno el del supuesto cambio, el país retroceda a las épocas más oscuras de su pasado. Qué fracaso inmenso que mientras el desvaría en las redes sociales en las calles de “la potencia mundial de la vida” un niño de 15 años trate de asesinnar a un candidato presidencial de 39, con un hijo de apenas tres añitos. No Petro, ese no es nuestro fracaso como sociedad es el fracaso suyo como presidente. Seguramente, no hemos gozado de un país perfecto, pero por supuesto si de una sociedad que quiere que a todos nos vaya bien, sin embargo, preocupa que estamos pasando de la indignación a la rabia y, ello, pude llevarnos a un escenario catastrófico.

Es momento de mostrar nuestra indignación por lo ocurrido a Miguel Uribe, y nuestra solidaridad por los líderes e instituciones que defienden la constitución, por las fuerzas militares para que sepan que estamos con ellos y que esperamos mucho de ellos, no pueden ser inferiores al reto que les coloca este momento preciso, que la historia los juzgará por como actúen en defensa de la constitución.

Es momento también para pensar con serenidad, la indignación y rabia no nos puede llevar a cometer errores que exacerben la violencia. Es momento de demostrarle a Petro el verdadero poder del pueblo, de movilizarnos masivamente y evidenciar la indignación demostrando que quienes rechazamos la violencia y las formas de este gobierno somos casi la totalidad de los colombianos.

Hoy más que nunca debemos garantizar que habrá elecciones y en paralelo unirnos en torno a un líder que gane con contundencia. No es momento para improvisar.