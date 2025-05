Por José Manuel Restrepo Abondano - Jrestrep@gmail.com

Motivante lo sucedido hace unas semanas en Medellín, cuando miles de Startups se reunieron para construir con esperanza el futuro, para demostrar cuán lejos ha llegado Colombia en la industria tecnológica, creativa y digital, y cuánto más podría llegar, sobre la base de un mensaje central: “hay futuro a pesar del miedo”.

Es sobresaliente que las empresas en este sector, como lo comprueba el Colombia Tech Report, han crecido en los últimos 13 años en un promedio anual del 113%. Estar en ese encuentro es sentir los verdaderos “unicornios” del crecimiento futuro colombiano.

Pensando hacia adelante con esperanza, allí podemos encontrar esa fuente de aumento del crecimiento potencial del país, que incremente la inversión y atraiga fondos internacionales. Por lo menos en este sector no está pasando lo que sucedió en todo el país en 2024 que al compararlo contra el 2022 muestra una caída en el crecimiento de nuevas empresas del -24% y un aumento en el cierre de empresas del 46,5%. Es posible entonces que las Startups por su vocación de innovación y riesgo, sean capaces de sortear de mejor manera la incertidumbre y se convierten en ejemplo para todos.

Imagínese entonces lo que podríamos lograr en este y otros sectores pujantes (servicios de conocimiento, agroindustria, energía, turismo sostenible e industrias 4.0) si le diésemos al sector empresarial en este país una pizca de confianza. Me atrevo a pensar que no nos para nadie.

Pero la confianza es con hechos. Confianza significa valorar y construir consensos con el sector privado y no seguir la prehistórica idea de estatizar la economía. Esa misma estatización que en el pasado nos dejó con sobrecostos del 40%, deterioro en los servicios públicos y burocracias politiqueras. Confianza significa acabar con la regulación excesiva que agobia al emprendedor. Confianza significa reducir la carga tributaria a quien genera riqueza. Confianza significa más rigor en el diseño de reformas y de política pública. Confianza significa superar el temor al “merito” y reivindicarlo para reconocer al que hace empresa, al que genera empleo y al creativo. Confianza significa recoger los recursos que perdemos en evasión (más de 100 billones), exenciones (más de 150 billones) y corrupción (más de 60 billones), para hacer de esos 310 billones un dinero productivo en el presupuesto nacional. Confianza significa políticas públicas que no se queden en el odio, camorra, victimización o mesianismo y que con pragmatismo construya esperanza. Confianza significa recuperar la seguridad en ciudades y zonas rurales así como el control del territorio que no puede quedar en manos del hampa y del narcotráfico. confianza significa un estado más pequeño, que sea financiable y no envié señales de desconfianza a inversionistas y calificadoras de riesgo. Confianza significa dejar de celebrar indicadores económicos mediocres cuando la apuesta como sociedad debiese ser a crecer al 7% en PIB, a dividir en dos la tasa de desempleo y a acabar con la pobreza extrema.

La buena noticia de la confianza, esa que las Startups en Colombia han cosechado ellas mismas sin depender de nadie, es que con simples señales es la que más rápido mueve una economía.

Hay cómo y hay ejemplos de que se puede lograr.

*Rector Universidad EIA