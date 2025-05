Por José Guillermo Ángel R. - memoanjel5@gmail.com

Estación Anclao en París, a la que llegan refugiados de las tantas guerras, desplazados internos que han perdido sus tierras, gente que reclama asilo por cuestiones políticas y humanas, personas que devuelven de los países donde llegan y entran en otros que no los quieren recibir, caravanas que atraviesan zonas geográficas y esperan (y desesperan) en la frontera ansiada que los detiene y hasta les dispara, engañados con una mejor vida que, perdidos, acaban con la poca que tenían; soñadores cargados con morrales e ilusionados con tener los derechos que no tienen en sus lugares de origen, engañados por las mafias (muchas posando de Ongs) que solo se interesan por el pago del trayecto, tratantes de blancas y de hombres y mujeres que trabajan al destajo y por temporadas, etc. Y a estas migraciones podemos agregar los migrantes temporales (los turistas) que encarecen los sitios donde llegan, desordenan la moral, gentrifican zonas que les sirve de hospedaje, incluyendo aquí a los que se meten en líos porque creyeron que con dinero se pagaban el paraíso y se salía del infierno. Y bueno, de seres vivos que van de un lugar a otro (se tienen en cuenta los animales) se ha perdido la cuenta.

El hombre es un animal migrante debido a que se reproduce rápido y agota los recursos de su hábitat, obtiene información de más allá del horizonte y confía en vivir mejor por fuera de su espacio de origen. Es un ser que sueña despierto y, dadas las circunstancias, es perseguido por otros de su misma especie o no quiere estar entre los suyos. Y en esta condición, migra desde que el homo sapiens comenzó en África hasta nuestros días. Como anota Robert Kaplan, ya no hay camino que no se haya recorrido antes. Todos han sido repisados por migraciones.

Desde el siglo XV, descubierta América por Colón y dada la vuelta a la Tierra por Magallanes, las migraciones han sido enormes. Dice Germán Arciniegas que solo a América llegaron 200 millones de europeos en cuatro siglos, sin contar a los hombres y mujeres que llegaron en los barcos negreros. A finales del siglo XIX y principios del XX, las hambrunas de Irlanda, la pobreza italiana y los pogromos rusos llenaron de personas a USA, a la par que llegaron japoneses y árabes a Brasil e italianos (más alemanes, polacos, judíos) a la Argentina. Y ahora la que se llena es Europa con gente de sus ex-colonias y Estados Unidos con inmigrantes ilegales que trabajan más barato y sin derechos. ¿Y cuál es el problema? Que ya no vienen al campo sino a las ciudades que les brindan derechos. Ciudades atiborradas y con alto desempleo.

Acotación: Migrar es un derecho, pero también tienen derechos los lugares receptores que, viendo crecer la población de manera desbordada, se resisten a más migrantes. ¿Será que ya no hay más espacio urbano en el planeta?