Sobre el tiempo que se gasta

Por José Guillermo Ángel R. memoanjel5@gmail.com

Estación Reloj de Arena (que es lo más parecido al tiempo que tenemos, al gastado y al por gastar), a la que llegan los que hacen ejercicios para mantenerse en forma sin que importe que respiren contaminación, los (y las) que se han hecho implantes para lucir partes del cuerpo mientras las otras se deforman, los que mantienen el día agendado y así van saltando (como un canguro) de una cita a otra y al final del día se preguntan qué pasó, los que tratan de no moverse para que les pasen menos cosas y lentamente se momifican, los que consumen grandes cantidades de la misma información y dan vueltas como un hámster, los que miden cada espacio y tratan de volverlo rentable empequeñeciendo objetos, los que esperan cambios milagrosos evadiendo otros necesarios y que afectan, los que complotan y ya tienen un culpable si no pasó lo que esperaban, los que aplazan los deberes alegando que mañana se verá, los que esconden los años usando mascarillas y tinturas para el pelo, en fin, en esto del tiempo que pasa el teatro es variado y las preocupaciones también.

La vida se compone de tiempo y desde que comienza empieza a disminuir (ley de la entropía). Y en este tiempo que se vive (el de las únicas posibilidades reales) nos hacemos para movernos por la Tierra (si vamos a Marte a o la Luna habrá que terro-formarlos), sabernos entre nosotros y construir un yo que, para humanizarlo, depende de lo que hagamos y relacionemos, de los problemas que resolvamos (por eso somos inteligentes) y de los logros que nos permitan sentirnos más livianos y tener menos miedo. Este asunto de vivir (¿Cuánto tiempo?, es una incertidumbre) lo medimos por lo hecho y los hechos que generemos. Claro que hay gente que no hace nada o muy poco y ejerce de zoomorfo.

Ahora, si la vida es tiempo, ¿qué hacemos con este? Creamos vida o la destrozamos. Benjamin Franklin dijo “el tiempo es oro” y confundieron el sentido de la frase con estar trabajando y acumulando sin parar. Y este no es el oro del que él hablaba: establecía un valor que, bien usado, nos permitiría ser productivos, sensibles, cultos, observadores y creativos, y no unos desesperados aferrados al deseo. Y este tiempo, el que ya pasó y el que llega, bien usado y entendido, permite llegar a los tantos finales sin que me espere el diablo (una hechura de malos tiempos), es decir, aprovechando la yumba, ese sonido que produce el bandoneón cuando se abre del todo y entonces hay que encogerlo para insertarle aire, como descubrió Osvaldo Pugliese.

Acotación: perder tiempo (vida) es fácil: hacer ejercicio sin aprender nada ni construir algo, volverse adicto a algo (a la informática, al celular, a cualquier escape), conversar sin sentido (reunionitis), confundir el ocio con tensionarse, mantenerse esperando etc.