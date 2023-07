Por David Escobar Arango* - david.escobar@comfama.com.co

Querido Gabriel,

“¿Cómo formar a los niños en la solidaridad y el cuidado de la comunidad? Sobre todo en esta época en la que el individualismo nos hace tanto daño”, le preguntaron a Hugo Jamioy, el poeta indígena del Putumayo que vive en una comunidad Arhuaca de la Sierra Nevada. Hugo respiró e inclinó la cabeza, como invocando una sabiduría que no es del todo suya, que fluye a través de su cuerpo cuando escribe o habla. “La individualidad es importante, la comunidad es importante también. A los niños de la Sierra, en los pueblos que no tienen acueducto, se les asigna, por ejemplo, la tarea de traer el agua. Así, el día que no cumplan con su responsabilidad, verán cómo la comunidad sufre por su omisión”. ¿Hablamos de cómo conciliar estos dos valores, ambos importantes? Hagamos una tertulia sobre el valor de la comunidad sin perder de vista la autonomía y la independencia.

Cultivar la individualidad no es malo ni bueno, depende de si está acompañado de responsabilidad y de una comprensión de nuestro contexto. Edgar Morin, en su libro Enseñar a vivir, un manifiesto para cambiar la educación, nos lo recuerda: “El individualismo tiene una cara luminosa y clara: las libertades, la autonomía, la responsabilidad, pero tiene también una cara sombría: el egoísmo, la atomización, la soledad, la angustia”. ¿Será que no tienen razón entonces los enemigos acérrimos pero tampoco los defensores ciegos de la libertad individual como único camino para la realización humana?

¿Qué tal pensar en un liberalismo basado en los dones que recibimos al nacer, que hay que aprovechar al máximo para el bien común? La idea la leí hace unos días planteada por David Brooks en la revista estadounidense The Atlantic. Allí defiende la autonomía, solo que la enmarca en un contexto más amplio. Somos individuos, es cierto, pero somos también parte de una numerosa especie con un largo recorrido. El individualismo excesivo, plantea Brooks, “puede producir gente narcisa, que se adora a sí misma y descuida a sus vecinos”. Acaban con el planeta, son malos ancestros, podríamos agregar.

Se trata de comprender que somos interdependientes con los demás seres humanos, vivos o muertos, del pasado y del futuro y, de manera extendida, con toda la comunidad de lo vivo. Si lo vemos así, plantea Brooks, podremos usar los dones (bienes, ideas, valores, instituciones) que recibimos de nuestros ancestros con la condición de devolverlos apropiadamente mejorados al final de la existencia. A los más radicales individualistas habrá que recordarles que no serían lo que son sin los 200 mil años de historia del Homo Sapiens y que la libertad de la cual disfrutan depende en buena parte de su posición social de nacimiento, construida por sus padres y la sociedad de cual hacen parte.

El límite de la libertad individual debería consistir en no dañar a las generaciones futuras ni los ecosistemas. Los líderes tendríamos, además, la responsabilidad adicional, dice Brooks, de construir instituciones en el marco de una “ecología del cuidado”, en las cuales el natural y muchas veces provechoso egoísmo se contenga para nuestro propio beneficio y el de los demás. Quizás así comprendamos que, abrazando, nutriendo y acompañando al individuo hay una red solidaria invisible, a la cual, como el suelo para las plantas, estamos íntimamente integrados, que nos permite ser, crecer y florecer. .

* Director de Comfama