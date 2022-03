Todavía no se conocen los resultados de las elecciones al momento de escribir esta columna. Pero puedo suponer que el gobierno que resulte de primera o segunda vuelta será de minoría. Es por esto por lo que insisto en que se necesita hacer una coalición para poder gobernar o ganar. Las redes cuestionan a cualquiera que busque una coalición, pero es indispensable para gobernar.

El gobierno nacional no funciona como el gobierno local. Esto no es una alcaldía o una gobernación, en relación con las cuales se eligen el mismo día concejos y asambleas. En alcaldías o gobernaciones toca formar una coalición para poder gobernar ex post. En lo nacional debe hacerse desde antes.

Por eso nadie debe sorprenderse si los ganadores de las consultas o los candidatos que van directamente a la primera vuelta busquen formar coaliciones con cualquier partido. Las joyas de la corona son, a saber, el Partido Liberal y Cambio Radical, que inscribió a Germán Córdoba. El primero, el Partido Liberal, no tiene candidatos todavía. En los mentideros se dice que si queda Alejandro Gaviria, no se lanzaría Germán Vargas y votaría Cambio Radical por Gaviria, pero si gana Sergio Fajardo, sí se lanzaría Germán Vargas porque Fajardo no tiene la fuerza para derrotar a Gustavo Petro.

Hay, por supuesto, coaliciones que no se pueden hacer, por lo menos en estas elecciones. Una coalición entre Cambio Radical y Petro es poco menos que imposible. Una coalición, si es queda en la coalición Centro Esperanza Sergio Fajardo, entre Fajardo y el Partido Liberal o Cambio Radical tampoco se ve clara. Pero deberían pensarlo. Ninguno llegará ni siquiera a ser elegido sin alianzas. Y lo mismo para cualquiera que gane la consulta del Equipo por Colombia, sin unión de otras fuerzas no será posible vencer, por ejemplo, a Petro, y mucho menos gobernar una vez elegido.

Hay que distinguir la primera de la segunda vuelta. En la primera vuelta se presentarán siete o seis candidatos. Todos contra todos. En la segunda vuelta hay solo dos candidatos; por lo tanto, es más propicia para coaliciones.

En Chile hubo coaliciones en segunda vuelta. De ahí salió el ministro de Hacienda cuyo puesto anterior era presidente del Banco Central de Chile. En ese país el Congreso, que es bicameral, está prácticamente empatado.

En Perú, para la segunda vuelta, el presidente Castillo logró hacer una coalición con Vanessa Mendoza, la cuarta en la elección presidencial de la primera vuelta. Allí el Congreso tiene una sola cámara. Eso a Pedro Castillo le evita que el Congreso, de 130 miembros, le declare la presidencia vacante como ha ocurrido con los presidentes anteriores.

En México, las elecciones que eligieron a López Obrador, le dieron también mayoría en el Congreso. Pero en la elección intermedia se dio un retroceso y quedó López Obrador en minoría. El Congreso es bicameral y México no tienen establecida la segunda vuelta para elegir presidente.

En Brasil, que tiene un Congreso bicameral, pero no segunda vuelta, hay ligera mayoría del partido de gobierno.

Parecería que en Colombia tampoco habrá un Congreso de mayorías para nadie y se necesita la real política para garantizar la gobernabilidad