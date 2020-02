GOBERNADOR AL AIRE LIBRE

El doctor Fernando Panesso Serna estaba de viceministro de Desarrollo en el gobierno de Virgilio Barco y viajó a Corea del Sur en misión oficial. En 1987 hubo cambios ministeriales y fue nombrado César Gaviria ministro de Gobierno.

El remezón político hizo venir al viceministro de Seúl a Medellín, con las 25 horas de vuelo que ello implicaba. Trece horas de Seúl a Nueva York, cinco a Miami, con esperas de aeropuertos y cinco más a Bogotá y de ñapa a Medellín.

Al llegar a su casa le llega la llamada de César Gaviria Trujillo, su paisano y amigo:

--Hombre Fernando, entre el presidente Barco y yo, resolvimos que tú eres el nuevo gobernador de Antioquia.

Esto que le dice el ministro pereirano y el teléfono que empieza a sonar. Todos los periodistas, amigos y colegas querían hacerle preguntas y entrevistas.

En eso llega su amigo Gonzalo Jiménez Gómez a su casa y Fernando lo coge de un brazo y lo saca de su casa:

--Acompáñame a una vuelta. Y en el primer parque que encontraron, frente al mercado Cafetero, había una banca vacía. Y en ella nuestro recién nombrado gobernador se tiró a dormir una siesta para reponer dos días de sueños atrasados e interrumpidos con horarios biológicos diferentes y muchas preguntas para responder. Empezando por las de su familia. Su garantía fue el cuidado de su buen amigo Gonzalo. En su casa no hubiera podido dormir por el teléfono.

Hace unas semanas recibí una invitación de mi amigo Alfredo Carreño a una tertulia en su casa con el exgobernador y exembajador Fernando Panesso Serna y otros periodistas. Asistí complacido y en compañía de Alfredo, su familia, y María Victoria Jiménez, compartimos vinos y viandas con el personaje, que nos contó la publicación del libro: Fernando Panesso “Relato de mi destino”, escrito por Carlos Gustavo Álvarez e Iván Beltrán Castillo y prologado por la excanciller María Ángela Holguín.

No soy crítico ni comentarista de libros, pues esa es una tarea delicada y para especialistas en literatura y porque entre mis amigos hay varios que les da una gripa y paren varios libros, especialmente entre los historiadores. Eso se los advertí a los contertulios, porque mis amigos autores esperarían también comentarios sobre sus publicaciones. Pero este libro lo compré y me gustó. Me parece que es una hstoria que vivimos a finales del siglo pasado y en lo que va del presente. Historias amargas de los crímenes de Pablo Escobar. Las muertes de personajes valiosísimos, las actuaciones de los últimos presidentes, los crímenes de las guerrillas y paramilitares. El daño que puede causar una Contralora con afán de protagonismo y muchas historias buenas que todo el mundo debe recordar como los ilustres alcaldes de Medellín William Jaramillo y Juan Gómez Martínez.

Ñapa: La volteda de los parlamentarios conservadores a favor del gobernador Gaviria Correa de nada les sirvió. Nada tienen en el gabinete departamental y la barrida de conservadores fue horrible. Esperamos que los diputados actúen.