Por Luis Gonzalo Morales - redaccion@elcolombiano.com.co

La actual reforma a la salud propone reeditar a escala nacional el modelo que Petro puso en marcha cuando fue alcalde de Bogotá, denominado Territorios Saludables del que no existe evidencia de sus resultados. Se basaba en dividir el espacio físico de la ciudad en micro territorios que contenían un determinado número de familias y viviendas que serían asignadas para su atención a un centro de atención primaria y visitadas periódicamente por equipos multidisciplinarios que se encargarían de “identificar, prevenir y tratar las enfermedades”.

El anterior concepto de territorio es algo revaluado en la actualidad. Jean Monnet, economista francés considerado el padre de la integración europea, denomina al territorio como un “espacio sociopolítico” antes que físico. Esta conceptualización ha promovido una construcción teórica y práctica del territorio a partir del análisis de la interrelación de los factores sociales, políticos, económicos y culturales, que son al final los que determinan la aparición de la enfermedad.

Hablar de territorio implica articular la sociedad al concepto de territorialidad entendida como la pertenencia a este, que está supeditada a procesos de identificación y representación colectiva e individual que generalmente desconocen las fronteras políticas, administrativas o físicas, ni siquiera las referidas a la apropiación espacial de cada nación, principio bajo el cual se creó la Unión Europea.

Esta nueva noción del territorio encuentra su correlato en la idea promovida por los movimientos de medicina y epidemiología social, que consideran la salud-enfermedad como un fenómeno multicausal cuyos determinantes están en las relaciones sociales, políticas y económicas antes que en un único agente como se creía anteriormente. Bajo esta concepción, el territorio físico podría considerarse una de sus causas, pero que por ser un espacio plural y dinámico de relacionamiento social resulta casi imposible circunscribirlo a un único lugar.

Además, el mundo moderno de las relaciones sociales se encuentra inmerso en el denominado metaverso, un espacio virtual que amplía casi que ilimitadamente las posibilidades de interacción social. Hoy la atención en salud ha avanzado aceleradamente hacia este campo, en especial después de la pandemia por covid-19. Cada vez es más común utilizar plataformas virtuales para obtener o entregar información, pedir consejos o conseguir una cita, consultar con el médico o tener seguimientos periódicos.

Por eso, dividir el país en territorios de salud para que equipos de profesionales lleguen a las viviendas no tendría mucho sentido. En el hogar de cada persona no van a encontrar la enfermedad ni sus causas, por lo que no la podrán tratar, ni prevenir y menos predecir. Esto quizás tenga sentido en poblaciones rurales o confinadas territorialmente, pero no en la inmensa mayoría del país y menos en las grandes ciudades.

Bien le convendría a este gobierno, en especial a los ideólogos de su reforma a la salud, darle una mirada a las nuevas ideas sobre territorio que hoy maneja el mundo, y lograr refrescar la vieja idea de territorio en boga desde los años 60´s que hoy tiene una vigencia muy limitada.