Todos los gobernantes y funcionarios que inauguran período quieren hacer creer que están inventando un mundo nuevo, que a nadie se le habían ocurrido las ideas que se proponen trasladar a la realidad. Y está bien que abran expectativas y demuestren intenciones y entusiasmo de cambiar lo que no esté operando en forma aceptable, que aseguren espíritu innovador y pongan a prueba sus capacidades y competencias. Pero de esa legítima y razonable invitación a lo mejor y distinto, sólo hay un paso al adanismo. Y están dándolo en sus declaraciones los escogidos por el nuevo presidente Petro, con anuncios de transformación total o de revolución, como la que llegaría para la educación, de acuerdo con las primeras respuestas del profesor Alejandro Gaviria a diferentes medios periodísticos.

Cada cuatrienio presidencial ha tenido su eslogan, su frase de combate, su marca propagandística. En ningún caso, al menos en la historia reciente, se han disfrutado los alegres saludos adanistas, las halagüeñas advertencias de que por fin el estado de cosas va a cambiar y vamos a vivir en el país de Jauja, en una suerte de jardín sonriente donde se efectuarán los ideales de paz, progreso, justicia social y prosperidad. Basta revisar la historia de los presidentes colombianos (recomiendo el libro clásico de Ignacio Arizmendi) para comprobar que nunca, desde los tiempos de la gesta emancipadora, los lemas de los gobiernos han señalado coherencia. En todos los casos, sin necesidad de citar ejemplos, todo ha cambiado en teoría y todo ha seguido igual, o peor. No ha habido ni transformación nacional, ni llegada gloriosa al futuro, ni mandato claro, ni unión por la paz, ni menos impuestos y más ingresos y salarios, ni prodigiosa economía naranja, ni nada.

Proclamar que está próxima una gran revolución educativa es otra manifestación de adanismo estatal. La educación, desde la primaria hasta la posgradual, no alcanza un estadio óptimo. Cobertura y calidad siguen siendo objetivos todavía distantes, pero que han venido alcanzándose. Ya estaban inventados. El año pasado se llegó al presupuesto más alto para el sector, que era aspiración antigua coreada en paros y ardientes manifestaciones callejeras. Por supuesto que es preciso asegurar un ajuste radical de costos por matrículas y pensiones, en lo que va avanzándose también. El entrante ministro ha hablado de la dignificación de la docencia, que debe basarse en una justa evaluación permanente. Falta la justipreciación, no sólo retórica, sino real, de la misión de maestros y profesores, incluidos los universitarios, ignorados por administradores patidifusos. Que trate del alcance de la tal revolución en universidades privadas con acreditación en desarrollo de la ley 30 del 92. En fin, el profesor Gaviria ha abierto interesantes perspectivas, ha creado un clima que tiende a ser de confianza, pero ojalá advierta que la educación ha sido una larguísima tradición de errores y aciertos y no dé más señas del adanismo fatal que está reestrenándose en vísperas del 7 de agosto