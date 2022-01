El proceso de la paz

Amable lector. Luego de leer el libro del general Jorge Enrique Mora titulado: Los pecados de la paz, bien vale exponer el siguiente comentario. El presidente Juan Manuel Santos se empeñó en negociar con las Farc una paz duradera. Para ello no dudó en sacrificar los más elementales principios éticos y morales; incluso ignoró la voluntad del pueblo expresada en el plebiscito de 2016.

Para llevar a cabo este propósito nombró a personas de toda su confianza y afines al grupo guerrillero, con excepción del general Mora. Desde un principio las Farc exigieron que ellos debían estar en igualdad de condiciones a los representantes del Gobierno. En la práctica, siempre estuvieron por encima, pues era indispensable que por ningún motivo se levantaran de la mesa sin firmar el acuerdo.

Las Farc, a lo largo de las conversaciones, dejaron claro que el responsable de todo este cruel episodio fue el Estado colombiano. También, que por excepción recurrieron al negocio de la coca, solo para financiar la lucha en beneficio de los campesinos. Curiosamente, fue a los que más daño les hicieron en sus bienes y vidas.

A lo largo de cuatro años se expresaron en forma denigrante de nuestras fuerzas armadas. No obstante, Santos y los suyos no manifestaron el más mínimo reparo. Por el contrario, el presidente Santos manifestó que las fuerzas militares no eran capaces de derrotar a las Farc en los próximos 20 años. Y agregó que él era quien más duro les había dado a las Farc.

El grupo guerrillero, con una gran desfachatez, afirmó que en realidad ellos fueron las principales victimas de este prolongado suceso, a pesar de haberse sacrificado por los más desprotegidos.

El comité nombrado por el presidente estuvo presidido por el doctor Humberto de la Calle; sin embargo, quien tuvo el poder fue Sergio Jaramillo. Él nombraba a las personas que obedecían a ciegas sus órdenes, siempre con una clara intención de darles gusto a los miembros de las Farc.

El general Mora lo describe como un ser de extraña personalidad que estuvo más del lado de ellos que del nuestro. Más de uno piensa que la personalidad de Juan Manuel Santos es mucho más compleja y extraña. Quienes lean este libro podrán conocer más de cerca cómo fue este manejo. Al final, tal como estaba concebido, los jefes guerrilleros, lejos de recibir un castigo ejemplar, fueron premiados con excesiva generosidad. Es algo que las victimas y la mayoría del pueblo colombiano jamás podrán comprender. General Mora, esté tranquilo, su sacrificio por servir a la patria no fue en vano. Mil gracias