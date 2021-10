El descenso hacia el abuso

Como gran parte de Estados Unidos, pasé las últimas dos semanas siguiendo de cerca el caso de Gabrielle Petito, de 22 años, quien se fue de casa en una camioneta con aspiraciones de ver Estados Unidos, pero también con una pareja que luego fue vista abofeteándola y golpeándola, según una persona que llamó al 911. En las imágenes de la cámara de la policía tomadas un mes antes de que se denunciara su desaparición, la señora Petito dice que Brian Laundrie, su prometido, la agarró por la barbilla y su rostro parece arañado.

Su cuerpo fue encontrado el 19 de septiembre en un parque nacional en Wyoming, según el FBI. Mientras tanto, las autoridades buscan a Laundrie.

Aún no sabemos si la señora Petito fue asesinada por su novio o si hubo abuso continuo en su relación. Pero el hecho es que la violencia de pareja es una epidemia en este país; simplemente no siempre nos enteramos.

Aproximadamente el 20 por ciento de las mujeres y el 10 por ciento de los hombres han sido víctimas de violencia sexual, violencia física o acoso por parte de una pareja íntima.

Sé personalmente que las circunstancias pueden volverse amenazadoras rápidamente. Hace siete años estaba en una relación que era encantadora, excepto cuando no lo era. Al igual que Petito y Laundrie, mi pareja y yo teníamos veinte años y estábamos en un viaje por carretera cuando sucedió. Como ella, yo quería ver el oeste estadounidense.

Una noche, mi pareja se enfureció repentina e incontrolablemente. Estaba lívido, gesticulaba salvajemente y se acercaba a mí. Su comportamiento fue intimidante y aterrador, y aunque no me lastimó físicamente, creí esa noche que me mataría. Me acosté a su lado durante siete horas, mientras él gritaba, sollozaba, se enfurecía y se convertía en alguien completamente diferente.

No se lo conté a nadie en ese momento porque me avergonzaba que la persona a la que amaba fuera alguien que pudiera ser tan cruel conmigo. Nadie hubiera creído el miedo que le tenía, y yo tampoco lo hubiera creído realmente, porque no creemos que estas cosas nos sucedan, hasta que lo hacen. Y, sin embargo, suceden todos los días, en nuestros patios y alcobas.

Estamos fascinados con historias sobre mujeres blancas en peligro, pero el riesgo de esta violencia es significativamente mayor si eres una mujer de color. Alrededor del 56 por ciento de las mujeres nativas americanas han sufrido violencia física por parte de una pareja íntima. Más del 40 por ciento de las mujeres negras sufrirán lo mismo durante su vida, y tienen dos veces y media más probabilidades de ser asesinadas por hombres que las mujeres blancas.

Los riesgos también son altos para los estadounidenses que se identifican como Lgbtq; el 44 por ciento de las lesbianas y el 61 por ciento de las mujeres bisexuales denuncian violación, violencia física o acoso por parte de una pareja íntima, en comparación con el 35 por ciento de las mujeres heterosexuales, según la Human Rights Campaign Foundation.

Si bien el caso de Petito es un ejemplo del fenómeno problemático del síndrome de la mujer blanca desaparecida, la historia amplifica las conversaciones cruciales sobre la necesidad de que todos los casos de personas desaparecidas reciban el mismo nivel de cobertura mediática, la misma asignación de recursos, el mismo despliegue de fuerzas del orden.

También debemos ayudar a las mujeres vulnerables antes de que sea necesario encontrarlas. La Red Nacional para Poner Fin a la Violencia Doméstica ha abogado por una reforma migratoria que protegería a las mujeres que temen que su estado migratorio sea utilizado en su contra si denuncian un delito o llevan a su pareja a los tribunales.

También podemos mejorar la forma en que respondemos a las mujeres en peligro. Nuestros agentes de la Ley necesitan más capacitación para que puedan reconocer mejor el lenguaje corporal y el comportamiento indicativo de abuso emocional, verbal y físico continuo. Y un trabajador social clínico también debe ser parte del equipo.

Mientras nos concentramos en la historia de la señora Petito, millones de otras mujeres estadounidenses todavía sufren y, a menudo, sufren en secreto. También es importante que aprendamos sus nombres. Y es absolutamente vital que escuchemos sus historias