Desde hace años, en octubre, Jaime Bedoya, un librero del barrio Guanteros, en Envigado, espera que algún burócrata de la Academia sueca le informe que ganó el Nobel de Literatura.

Tan pronto supo que en 2022 lo derrotó la francesa Annie Ernaux, anunció que seguirá sonando como Kundera o Murakami. O como Borges, en vida. En su intimidad, sospecha, como el “memorioso de Buenos Aires”, que ha sonado tanto para el premio que a lo mejor los nórdicos creen que ya se lo adjudicaron.

La noticia de su derrota la dio con una cierta sonrisa en “Envigado lector” el diario de una página que edita. Allí practica la obra de misericordia número quince: promover la lectura. También lanza campañas cívicas.

Después de haber trabajado como recaudador de impuestos, adoptó el oficio de madre Teresa de Calcuta de libros viejos que compra, limpia, acaricia, reempasta, les echa Colbón y los deja listos para el renacimiento. Todo un cirujano plástico de libros fatigados.

Algunos de los ejemplares que vende en su librería Envigado Lector, o Libros y Café, como consta en el registro de la Cámara de Comercio, no tienen precio. Si alguien se antoja de equis ficción la puede adquirir al precio que le ponga. Bueno, tampoco cualquier libro porque entonces ¿de qué vivirían el Quijote Bedoya y su séquito de soñadores?

Más que la inmortalidad del Nobel o del Guinness Record al que también aspira con idénticas razones, le interesa hacer del mundo, empezando por Envigado, un lugar más grato gracias a la lectura. No cree en la muerte del libro.

El festivo Bedoya, de 65 años, ha sido autocandidato a cuanto cargo público hay, siempre con la bandera de la lectura para captar votos. El 29 de octubre, en el municipio de La Unión, volverá a lanzar su candidatura a la gobernación de Antioquia.

Ha aspirado a la presidencia de la República, senado, cámara, asamblea, concejos. Escépticos pedir el dato en la Registraduría.

Argumenta que si le dieron el Nobel a un cantante como Bob Dylan, es hora de que se lo adjudiquen a un apóstol de la lectura.

Recuerda que “durante los diálogos de paz en La Habana mandamos carta sugiriendo que el partido nuevo que surgiría de la Farc, se llamara FLEC (Fuerzas Lectoras de Colombia). También tuve reunión en el parque de Envigado con el canciller de las Farc, Rodrigo Granda, y le dije que si el partido nos daba el aval para la presidencia haría un CEL (centro de encuentro de lectura) en cada municipio del país”.

No le pararon bolas. Las Farc están liquidadas electoralmente. En cambio, Jaime tiene librerías satélites, incluida una “agáchese” dominical en el centro de Medellín. No lo desvela volverse rico. Suficiente que el libro llegue a las manos de hambrientos lectores. Y como no tiene afán, seguirá aspirando al Nobel