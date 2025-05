Por Diego Santos - @diegoasantos

Hace casi dos años comenzó mi activismo político, un activismo con posiciones muy contrarias al gobierno. Muchos me clasificaron en la extrema derecha y me tildaron de irresponsable por opiniones que calificaban de incendiarias. “Prudencia, siempre prudencia”, me aconsejaban. La misma respuesta obtenía en espacios en los que me preguntaban qué hacer. Cuando exponía la línea que se debía seguir para hacerle frente a este gobierno, “prudencia, Diego, prudencia. Es mejor no provocar al gobierno, que ladra mucho, pero muerde poco”.

Hoy me pregunto de qué sirvió tanta prudencia. El gobierno no solo ha ladrado, sino que ha mordido, y ha mordido duro. Por si fuera poco, estamos ad-portas de sepultar nuestra democracia y entregarle el país a una dictadura. “No, esto en Colombia no puede pasar. Las instituciones son fuertes”, será la respuesta. ¿Cómo podemos ser tan ingenuos? ¿Cómo no podemos leer las señales que viene emitiendo el gobierno desde hace meses y en particular en las últimas semanas? ¿Creen que el discurso de Petro, con el símbolo comunista de la hoz y el martillo detrás de él son puros ladridos?

La clase empresarial, gran parte de los gremios, líderes de opinión y organizaciones sociales consideraban que a este gobierno no se le debía enfrentar con contundencia, que ello sería provocarlo y llevarlo a tomar duras represalias en su contra. En algunos casos así ha sido, como le sucedió a Naturgas, cuya valiente presidenta, luego de que le enviaran a la Superintendencia, le bajó sustancialmente el tono a sus críticas a la gestión del gobierno con el gas. Pero en otros sectores, donde ha reinado la prudencia, Petro ha imposibilitado la operación a través de medidas y decretos.

La situación en el sector de hidrocarburos, por ejemplo, es dramática. Pasa un tanto de lo mismo con el de la construcción y el de la energía. En el de la educación, donde ha primado el exceso de prudencia, solo pregunten en qué se ha ido el presupuesto anual y cómo le ha ido a la educación privada.

Ya lo pasado es pasado, y de nada sirve lamentarse de lo que no se hizo o se pudo hacer diferente. A un año de las elecciones, que está por ver si se realizan, la clase empresarial y los gremios se tienen que quitar la máscara de la prudencia y trabajar por un único objetivo: meterle toda la ficha a un candidato que tenga posibilidades reales de conquistar el voto popular. La fragmentación que hay hoy son recursos divididos que podrían estar enfocándose en una sola persona, o digamos que dos.

Los gremios no pueden jugar a dos bandos. Tristemente la diplomacia, las buenas maneras y la prudencia no funcionan con este gobierno. Tampoco el ataque. Pero lo que sí funciona es ser claros y tener una estrategia definida, así como apostarle a uno o dos caballos ganadores. Ojalá entendamos de una vez por todas la urgencia y tomemos decisiones claras, valientes y contundentes.