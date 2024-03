Por Dany Alejandro Hoyos Sucerquia - @AlegandroHoyos

El arqueólogo francés Jacques Cauvin dijo que el nacimiento de la religión data de 10.000 a. C., cuyas deidades predominantes eran la mujer y el toro, —para alegría del feminismo y los taurinos—. Según Hesíodo en la mitología griega después del Caos, llego Gea, —para tristeza de Quintero—. En las tres religiones del libro: Judaísmo, Islamismo y Cristianismo: Dios creó a Adán y a Eva; en la India, en las culturas mesoamericanas y las africanas, el politeísmo era lo común.

Me haría falta vida para hablar de las diferentes divinidades que hemos tenido a lo largo de la historia y mis abuelos verían como un sacrilegio mi poca fe, pues cada que investigo y observo la realidad del mundo me cuesta creer que haya un Dios que permita los desastres que produce su imperfecta creación: nosotros.

¿Soy ateo? No. Quién soy yo, un pobre diablo, para decir que la mayoría del mundo está equivocado, así crean en dioses distintos y ataquen a sus semejantes por ello. No soy nada. Pero como Semana Santa es una época de reflexión acerca de estas lides, me permitiré una licencia. Fui criado en una familia católica. Era acólito, fui a procesiones, vi a mamita discutir con mi padre acerca del Vaticano; conozco el Rosario porque en la casa de mis abuelos se rezaba cada noche, y el niño que yo era, sentía tocar el cielo cuando la mamita le dejaba encorar los misterios. Así es, la religión católica ha estado presente en mi vida con la forma de las personas que más he amado.

Mi tía reza mucho y mi prima dice que es su forma de meditar, por eso, respeto la manera en la que cada cual logra tranquilidad para su alma. El acto más hermoso que puedo recibir de mi abuela es su bendición. Me siento tranquilo y amado, como con una aureola protectora. Ellos ponen su fe en mi bienestar. ¿Habrá acaso otra demostración de amor más sencilla y poderosa a la vez? Creo en esa bendición, creo en el poder del deseo de quienes me aman. Obviamente, una desgracia no se puede evitar con una bendición, o sí, no lo sé. Elijo creer. Cada vez me parece más trivial la discusión sobre la existencia de Dios. Lo relevante radica en las acciones que hacemos a los demás en su nombre y cómo comprendemos la vida.

Entonces, si he de creer en algo, como los griegos creyeron en Zeus, los romanos en Júpiter y algunos en Maradona; 12.000 años después de los primeros creyentes: yo creo en la bendición de mis abuelos. Como no, si la única carta que me escribió mi abuelo fue un recuerdo de cuando yo era niño y me enseñaba a echarme la bendición. Si Dios es amor, como dijo Jesús, qué muestra de amor más grande voy a tener que intentar, que ser buena persona y sentirme bendito por quienes amo y me aman. Feliz Semana Santa como cada cual la viva..