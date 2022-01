Convencidos

“Estoy convencida de que el arte y la cultura transforman vidas”. Imposible estar en desacuerdo con las hermosas palabras que escribió la gestora social en su cuenta de Twitter los últimos días del año anterior; sin embargo, siendo así, me gustaría formular a ella o a su esposo algunas inquietudes sobre el tema cultural: ¿Por qué disminuyó el presupuesto de la Secretaría de Cultura para el año 2022, que pasó de 139.000 millones de pesos en 2021 a 78.000 millones en 2022? Tengo claro que el presupuesto inicial del 2020 fue de 90.000 millones, lo cual, de cualquier manera, establece una diferencia con los 78.000 iniciales de este año. ¿Por qué no nos cuentan sobre los 16.000 millones no ejecutados el año anterior que terminaron en la bolsa común ? ¿No creen que hubieran sido de gran utilidad para cambiar vidas ?

“Estoy convencida de que el arte y la cultura transforman vidas”; para que así sea: ¿por qué no le sugiere a su compañero que dé la instrucción para que se abran las convocatorias de cultura a tiempo?, ¿o por qué no le recomienda que ante la debacle del sector cultural decida implementar los planes de salvamento que le propuso dicho sector?, ¿o por qué no escuchan las voces expertas de todo el continente que le dicen que la persona que nombró en la BPP no es la idónea y que por ese motivo patrimonios como el de Manuel Mejía Vallejo están en riesgo?

“Estoy convencida de que el arte y la cultura transforman vidas”. Si así es, ¿por qué el Plan de Cultura de Medellín se construyó sin la participación de artistas, gestores, mediadores y representantes de las organizaciones culturales?, ¿podrían usted o su esposo contarle a la ciudad quiénes son los integrantes del equipo que construye el plan? ¿Saben que después de 46 años de trabajo la Corporación Canchimalos cerró sus puertas? De poco sirvió que el 17 de noviembre el Concejo les hubiese otorgado la condecoración Orquídea por su trabajo y mucho menos la reunión con el secretario de Cultura. ¿Saben que en 2021 cerraron sus salas Casa Arte y Teatriados y que Agité Teatro, Ziruma y Elemental Teatro viven días aciagos?

“Estoy convencida de que el arte y la cultura transforman vidas”. Si así es, ¿por qué no le dice a su esposo o al secretario de Cultura que nos cuenten en qué va el programa de formación de públicos?, ¿será posible saber por qué el 23 de diciembre en horas de la tarde citaron al sector a una reunión para informarle, ese día y a esa hora, que el programa se transformaría, que abrirían convocatorias y que las líneas temáticas se ampliarían? ¿Sabe que eso significa que las personas de estratos 1, 2 y 3 ya no tendrán acceso gratuito a muchos espacios culturales?

“Estoy convencida de que el arte y la cultura transforman vidas”. Y la política también puede lograrlo y por eso me gusta esta cita de Carolyn Steel en El País de España: “Necesitamos políticos que entiendan que están en el poder para servirnos, no para firmar contratos y hacer dinero, que es lo que la mayoría busca”. De eso estamos convencidos muchos