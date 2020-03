Solicito como ciudadana mostrar con cifras, datos y testimonios la afectación que estamos teniendo los ciudadanos que nos transportamos en vehículo particular junto con nuestras familias e hijos para ir al trabajo, a la universidad, el colegio.

Esos sobrecostos no los reconoce nadie, ni el alcalde ni el gobernador ni las autoridades descuentan del pago de impuestos de vehículo o por rodamiento los días que no podemos circular, ¿dónde se ve reflejado ese ahorro, o ese recurso en vías para la movilidad de los verdaderos contribuyentes, que no son los que usan la cicla?

Hay unas inversiones costosísimas de reducción de vías y ciclorrutas para 20 personas máximo en tramo y jornada amplia del día, ¿eso es coherente?

Entendemos la situación de la calidad del aire, pero el mismo alcalde de Medellín reconoció que solo el 6 % de la contaminación ambiental la generan los vehículos particulares. ¿Por qué el Valle de Aburrá sin vehículos en las vías, por la restricción, sigue mostrando los niveles en rojo?

La Alcaldía y el Área Metropolitana por qué no toman medidas para sacar de circulación los carros viejos de las vías, en su mayoría transportadores.