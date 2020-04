Por Gonzalo Quiñones V.

El panorama que nos acompaña con la crisis del coronavirus, nos impulsa a apoyarnos en la inteligencia de cada persona; a mirarnos por dentro. A rectificar los errores cometidos y asumir nuevos paradigmas, estilos de vida y de respuesta frente a las adversidades.

De ahí que encuentro de valor motivacional, lo consignado por la escritora alemana Silvia Schmidt, titulado “Y tuve que aceptar”, alguno de cuyos apartes dice:

“No sé nada del tiempo; que es un misterio para mí y que no comprendo la eternidad. Yo tuve que aceptar que mi cuerpo no era inmortal, que él envejecería y un día se acabaría. Tuve que aceptar que todo es pasajero y transitorio. Y tuve que aceptar que vine al mundo para hacer algo por él, para tratar de dar lo mejor de mí y dejar rastros de mis pasos antes de partir. Y tuve que aceptar que mis padres no durarían siempre y que mis hijos poco a poco escogerían su camino y proseguirían ese camino sin mí. Y tuve que aceptar que ellos, no eran míos como suponía y que la libertad de ir y venir es también un derecho suyo”