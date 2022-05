Lo sufrimos todos a uno y otro lado del Atlántico: los precios están por las nubes. El último dato habla a las claras: Colombia vive la mayor escalada en 21 años y la tasa interanual se aproxima a los dos dígitos, con la subyacente -la que no incluye los alimentos e indica el enquistamiento del alza en espiral de los precios- sumando en abril un 0,9%, lo que deja el alza de los cuatro primeros meses del año por encima del 4% y cerca del 6% en su variación con el mismo periodo del año precedente.

No quiero recordarles lo que ya están pagando de más, pero de los elementos de la canasta con una variación anual superior al 10% en los primeros meses del año resaltan las pastas (18,84%); el pan (21,22); la carne de cerdo (16,25%); el queso (22,54%) y la mantequilla (25,89%). Si tomamos solo abril, los mayores incrementos de precios se registraron en la yuca (106%), plátanos (78,6%) y papas (77,5%), tres productos habituales en el popular ‘corrientazo’, el menú del día de aquí. Los huevos y la carne roja no se quedan atrás, con un alza del 35% y del 32%, respectivamente.

El llamado impuesto a los pobres, que impacta más en los hogares con menos recursos, donde la inflación es dos puntos porcentuales más alta, lleva camino de agravarse aún más si las políticas que anuncian algunos candidatos ven la luz.

Ante las constantes subidas de la inflación, el Banco de la República comenzó en septiembre un ciclo de alza de los tipos de interés para evitar que el IPC se aleje demasiado de la meta inflacionaria, que es del 3% anual.

El emisor estima que las “expectativas de inflación para 2022 están alrededor de 7%. Para horizontes más largos convergen hacia la meta de 3%, tal como lo indican las expectativas de 4% para fin de 2023 y de 3,7% a 24 meses”.

Muchos analistas pronostican un menor ritmo de crecimiento de la inflación en los próximos meses. Sin embargo, no será suficiente para que este nuevo golpe no nos deje más pobres aún salvo que lo esquivemos. Me lo explica Daniel Lacalle, economista español, y autor del exitazo “Haz crecer tu dinero”: “Por mucho que el petróleo haya caído desde los casi 140 dólares que llegó a marcar en marzo, sigue por encima de los 100 dólares, que es una barbaridad”. Un valor que, además, supone un alza del 52% en un año.

Ante este drama que castiga a los ciudadanos con menos recursos, el candidato Gustavo Petro propone el “harakiri” total: elevar el gasto público y subsidiar la producción nacional. Petro apuesta por un Estado especulativo que, con el dinero de todos y con el endeudamiento de las presentes y futuras generaciones, se lo juegue todo a la carta del asistencialismo para revertir los daños que ya ha generado el actual intervencionismo. Todo con la quimérica ilusión de que eso les sacará de pobres. Sin embargo, esa inyección de dinero público alimentará más aún el alza de los precios. Solo ustedes, invirtiendo bien sus ahorros (no en el Estado) lograrán generar más riqueza. Petro trae más inflación, deuda y pobreza