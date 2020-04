China le volvió a entregar una luz de esperanza al mundo. La ciudad de Wuhan, foco de la pandemia del coronavirus, comienza a salir de su crisis desde que el pasado 8 de abril empezara a levantar las restricciones a los desplazamientos luego de 2 duros meses de confinamiento total.

Mientras tanto, el mundo sufre cada vez más. Los confinamientos se aumentan y el dolor de Europa no cesa. Estados Unidos vive una terrible tempestad política.

Wuhan, la ciudad en la que nació el virus, vivió esta pandemia desde el comienzo como si estuviera combatiendo la guerra. Con 11 millones de habitantes enclaustrados, este lugar se detuvo en el tiempo, dando a sus amplias avenidas un aire fantasmal. Cada barrio está bloqueado detrás de barricadas infranqueables construidas precipitadamente y vigiladas las 24 horas. Las pocas personas que se aventuran al exterior deben pasar controles sanitarios y someterse a una toma de temperatura para regresar a sus hogares.

Un ejército de voluntarios de los comités de barrio, correa de transmisión de las órdenes del poder a nivel residencial, vela por el estricto cumplimiento de las medidas de confinamiento. Proveedores y vendedores abastecen estos enclaves urbanos haciendo pasar bolsas de productos alimenticios a los clientes al otro lado de las barreras. Y moverse dentro de la ciudad es una misión imposible.

Importantes barreras móviles de plástico o de metal fueron colocadas en los cruces estratégicos. Pero el día en que las barreras de Wuhan caigan definitivamente no está ya lejos. La semana pasada, por primera vez desde enero, la ciudad donde se registró la inmensa mayoría de las muertes no informó de ninguna nueva infección por el coronavirus. Y eso en China ha traído un júbilo que no se vivía en años.

El anuncio llega en un mundo que vive el pánico por esa pandemia. Mientras países como Italia y España no ceden a la enfermedad y aumentan vertiginosamente sus muertes, el epicentro de esa crisis comienza a ver una salida a esa emergencia. Las medidas que tomó el gigante asiático fueron estrictas y mucho más a tiempo de lo que ha sucedido en Europa. Y, por ahora, parece que están teniendo éxito.

La experiencia china debería servir para alertarnos de lo extremadamente complicado que resulta contener el virus, sobre todo si no empezamos a actuar con rapidez. Nos hace falta ser y hacer como China para obtener resultados con profesionalidad y diligencia.

