Vivir en medio de la pandemia y sus graves consecuencias no es otra cosa que un fuerte llamado a la coherencia. Si bien la coherencia podría entenderse de distintas formas, desde una concepción filosófica ella se conecta con la verdad y, por lo tanto, una proposición es verdadera o no si es compatible con enunciados de diversa índole. Séneca plantea la importancia de “practicar lo que se predica y vivir al tenor de las palabras”, lo que alude a no incurrir en contradicciones; es decir, coherencia entre pensamiento y vida, discurso y acciones.

La humanidad en el siglo XXI ha acumulado sinsabores e insatisfacciones tras distintas crisis: tres económicas, tres sanitarias, una enorme explosión migratoria, el calentamiento global (Giraldo, 2020) y varias guerras; entre ellas, la reciente invasión de Rusia a Ucrania. Tal como afirma la Cepal en su último informe del Panorama Social de América Latina, se pasó “de una emergencia sanitaria a una crisis social prolongada”, pues se perdieron, por lo menos, diez años de lucha contra la pobreza.

Es claro que hoy, más que nunca, se requiere coherencia entre el desarrollo económico y la sostenibilidad, entre el vertiginoso avance tecnológico y las condiciones de vida de la población, entre el rápido progreso material y la evolución como humanidad, entre lo que se piensa, el discurso, y lo que efectivamente se realiza. Ahí hay un llamado, una alerta para empresarios, políticos, académicos, universidades, profesores y ciudadanos. Siguiendo a Séneca, quien conectó la coherencia con la honestidad, es necesario considerar lo que Carlos Raúl Yepes llama “la falta de ética y de capacidad de entender lo que está bien o mal hecho, lo cual hace mella en las organizaciones y en la sociedad”. Se requiere de empresarios y ejecutivos que paguen los impuestos que son, que cumplan con las normas laborales y ambientales, entre otras; políticos, profesores y ciudadanos honestos e íntegros; instituciones educativas y universidades que promuevan y contribuyan, sin ambigüedades, a una educación de calidad.

En la Colombia de hoy debe haber un llamado rotundo, una exigencia contundente a la coherencia de parte de los candidatos presidenciales. No puede ser posible, como dijo acertadamente hace unos días el candidato Fajardo, que alguien pueda ser elegido desde las oscuras cárceles del país, aludiendo de forma directa a la más profunda y aberrante transgresión de un candidato a esa coherencia al proponer un perdón social para favorecer los intereses de quienes en las cárceles están condenados por corrupción y negocios turbios.

La coherencia, entonces, de los candidatos debe ser crucial al momento de votar y esta debe ser caracterizada, en especial, por la consistencia entre cómo piensan, su discurso, y cómo obran en sus vidas privadas y públicas; y también por la prioridad que le den a los grandes problemas e inmediatos retos nacionales, la sinceridad con que proponen fórmulas para enfrentarlos y la consistencia de estas con la sostenibilidad, con las condiciones de vida de la población y la construcción de una mejor