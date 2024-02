El arte de vivir desde la esencia

Por Catalina Rengifo Botero - JuntasSomosMasMed@gmail.com

Al finalizar la clase Manuela Villegas nos dijo: “La clave está en ser auténticos, las nuevas generaciones vienen con un chip que detectan la autenticidad y por ende siguen a las personas que transmiten esa autenticidad. Es la capacidad de dejar ver tu esencia lo que te ayuda a posicionarte”. Me quedé con ese mensaje poderoso y durante mi fin de semana reflexioné sobre la oportunidad que tenemos de construir reputaciones basándonos en nuestra esencia, dejando ver eso que somos de manera auténtica.

La esencia es el conjunto de características, valores, sueños y capacidades que nos definen como personas; en otras palabras, es eso que nos hace únicos e irrepetibles. La capacidad de ser fieles a nuestra esencia, de mostrar al mundo quiénes somos realmente, sin pretender ser alguien que no somos, sin ocultar o falsear nuestra verdad, es nuestra autenticidad.

La reputación es la opinión o el prestigio que tienen los demás sobre nosotros, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra marca personal. Como dice la gran Carolina Angarita, “es lo que dicen de ti cuando ya no estás”.

La reputación se basa en la confianza que hemos generado, la credibilidad que le imprimimos a lo que hacemos y la coherencia con la que transmitimos los mensajes y ejecutamos las acciones.

De ahí que los primeros pasos que debamos dar para construir una reputación sólida sean los que nos lleven por el camino del autoconocimiento y la autoevaluación, debemos entonces empezar por reflexionar sobre quiénes somos, qué queremos, qué nos diferencia y qué nos aporta valor.

Un ejercicio que me funciona es el del espejo. Es un ejercicio sencillo, pero tiene muchísimo impacto en las acciones que realizas. Les comparto mi estrategia por si quieren realizarla: Se miran al espejo y se preguntan: ¿Qué me compone como persona? ¿Qué valores, sueños y pilares tengo en mi vida? ¿Qué capacidades me diferencian de los demás? Y las preguntas a las que más importancia le doy yo: ¿Qué diría mi niño o niña de 5 años sobre lo que hago ahora? ¿Qué tan cómodo me voy a sentir con lo que hoy hago cuando tenga 90 años?

La esencia y la autenticidad son el poder y la importancia crítica de lo que significa ser verdaderamente uno mismo, son el timón de nuestro barco, ese mapa que nos permite llegar a las costas que elegimos, de nosotros depende como seremos recordados. Como dijo el filósofo y escritor francés Jean-Paul Sartre: “No somos lo que hacemos, sino lo que hacemos con lo que somos”. Los invito a que seamos luz desde la inspiración que germina con la autenticidad del ser.