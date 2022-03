El conductor del taxi en el que iba hace unos días me dijo que estaba considerando votar por Petro porque, como lo que tenemos hasta ahora no es satisfactorio, lo mejor es “cambiar” y darle la oportunidad a alguien supuestamente “distinto”, como el perverso representante del chavismo colombiano.

¿Bajo qué lógica desquiciada es sensato concluir que, si algo no está bien del todo, lo inteligente sea “cambiar por cambiar” y elegir lo absurdo por el solo hecho de ser “distinto”? ¿Por qué algunos no se permiten ser idiotas para lo de ellos, pero apuestan a cualquier tontería cuando se trata del futuro del país? ¿Si Colombia fuera una empresa suya, pondría a alguien que sale borracho en público a que la maneje? ¿O es que todavía hay quienes creen que lo público es lo que no es privado?

Si el “ingenioso” taxista no ha podido evitar que otros vehículos le dañen su carro, aun él siendo cuidadoso al conducir, entonces, siguiendo la estúpida fórmula de “cambiar por cambiar”, no importa por qué, como votar por Petro, ¿por qué no intenta conducir borracho? Sea valiente, pruebe en usted lo que recomienda para otros y nos cuenta cómo le va. Si el precio de la gasolina lo está matando, siguiendo la fórmula de cambiar y probar cualquier cosa, así sea estúpida, como votar por Petro, ¿por qué no llena el tanque con agua con azúcar, que, seguro, tiene muchas calorías? Sea valiente, pruebe en usted lo que recomienda para otros y nos cuenta cómo le va. Si los semáforos en rojo impiden que le rinda el trabajo, siguiendo la estúpida fórmula de “cambiar por cambiar”, no importa por qué, como votar por Petro, ¿por qué mejor no vuelve a detenerse en ninguno? Sea valiente, pruebe en usted lo que recomienda para otros y, si sigue vivo, nos cuenta cómo le va.

Si su hijo no obtiene buenas calificaciones a pesar de estudiar, tal vez ese sea el problema y lo mejor sea que cambie y ensaye una estupidez, como votar por Petro: dígale que pruebe no volviendo a estudiar. Sea valiente, pruebe en usted lo que recomienda para otros y nos cuenta cómo le va. Si está cansado del aumento del precio del papel higiénico, siguiendo la estúpida fórmula de “cambiar por cambiar” y preferir lo más absurdo por el solo hecho de ser “distinto”, ¿por qué no opta por no volver a usarlo? Sea valiente, pruebe en usted lo que recomienda para otros y nos cuenta, pero de lejos, cómo se le puso aquello.

El objetivo de una sociedad es “mejorar”, no necesariamente cambiar radical e irracionalmente todo. Las evoluciones tienen mejores resultados que las revoluciones. “Cambiar por cambiar”, pero eligiendo lo absurdo porque es supuestamente distinto, como elegir a Petro, es una idiotez. Antes de votar por Petro, pruebe en usted lo que recomienda para otros, váyase a vivir a Cuba o Venezuela y nos cuenta cómo le va