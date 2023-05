Por Francisco E. Zabaleta Mendizábal- opinion@elcolombiano.com.co

El presidente Gustavo Petro volvió a mostrarnos la plenitud de su estilo y de su personalidad. En cuestión de horas, notificó a los colombianos de lo siguiente: 1) No es un tirano, sino un demócrata, a diferencia del gobernante anterior que “destruyó los ojos de los jóvenes con granadas lacrimógenas”. 2) Como gobernante demócrata no tirano, tachó las decisiones del Consejo de Estado contrarias a sus intereses políticos como un “golpe de Estado blando”. 3) El muy democrático presidente no tirano descalificó, una vez más, a los medios de comunicación, pues según su alta magistratura, no informan sobre las declaraciones de Salvatore Mancuso, hoy inspirador de la genuina verdad histórica, sino que se dedican a darle despliegue a lo que parece una detención ilegal contra una humilde mujer ordenada presuntamente por su mano derecha en la Presidencia.

Es especialmente grave lo dicho por el presidente contra el Consejo de Estado. Según su tesis formulada desde Salamanca (y lo “que natura no da, Salamanca no lo presta”), como Jefe de Estado es el patrón de todos los poderes públicos. Y el Consejo de Estado se atrevió a aplicar las leyes con independencia de si los afectados son o no petristas. Es un precedente para el cual ni el mismo Petro ni su corriente doctrinaria estaban preparados, acostumbrados a que la ley no les puede ser desfavorable nunca, ni las sentencias judiciales contrarias a sus intereses. Recuérdense las “tutelatones” patrocinadas desde su alcaldía en Bogotá para torcerle el cuello al principio de igualdad ante la ley.

El Consejo de Estado ha dado –y a los abogados nos ha sorprendido gratamente– una muestra de verticalidad e independencia. Queda por saber si transitarán el mismo camino la Corte Suprema de Justicia y, sobre todo, la todopoderosa y veleidosa Corte Constitucional. ¿Serán capaces?