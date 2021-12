Aplausos al presidente Duque

Decía en su Sexta Columna el ingeniero Juan Gómez Martínez, esta semana, que nuestro presidente Iván Duque se pasa de modesto y que no anda cacareando como las gallinas cuando ponen un huevo. Pues yo creo que un gobernante sí debe contarnos a sus electores, y también a los que no votaron por él, las cosas buenas que hace su gobierno, porque los errores sí los pregonan y exageran sus enemigos para hacerle daño y para conseguir votos para la oposición.

Esta semana lo hizo Iván Duque y delante de un importante grupo de muchos gremios en la Cámara de Comercio.

El presidente tiene muchas cosas que mostrar de su gobierno: en este año 2021, de plena pandemia, no solo son las cinco obras de infraestructura de 4G entregadas y quince más que se entregarán, Dios mediante, el año 2022. Se vendieron este año 209.000 viviendas, con una economía creciendo al 10 % en el último año. Una industria que está creciendo al 16 %, que significa un crecimiento de más del 6 % respecto al 2019.

Me hacía ver un amigo que es un presidente decente, dedicado a su gobierno, que no está cazando peleas con sus atacantes.

Con una política exterior llevada por su canciller vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, y sus embajadores, empezando por su embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez, que hacen respetar a Colombia.

El mismo presidente atendió contactos y obtuvo resultados, como el conseguido con la multinacional aseguradora Mapfre, como responsable de los seguros de Hidroituango, que estaban en riesgo por el manejo que se le dio desde la alcaldía de Medellín y que puso en riesgo el proyecto bandera de EPM.

Me gusta un presidente que le habla claro a la ONU, para que no ataquen a la Policía Nacional calumniándola de “masacrar ciudadanos”; la Polícía es una institución nacional que un organismo internacional no tiene por qué juzgar ni criticar. Así se habla, presidente. La Policía de Colombia no masacra ciudadanos.

Cuando los bandidos del Eln se metieron con bombas y mataron a los estudiantes de la Policía, ¿qué dijeron los miembros de la ONU? ¿Qué dijo la comunista Bachelet? ¿Qué dijeron cuando la izquierda de Colombia metió los carros bomba a los cuarteles del Ejército en Cúcuta o el atentado al presidente?

Señor presidente, lo admiramos y le agradecemos lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo por Colombia y por Antioquia, hasta entregar su mandato, pero nos debió decir que encontró un país en ruinas por el gobierno anterior. Y eso no es cacarear, fue que empezó de cero para poder medir la gran empresa que ha hecho. No hay derecho a que las encuestas sean tan injustas.

Ñapa: Algo tendremos los antioqueños cuando grandes empresarios de otras regiones y capitales extranjeros quieren comprar nuestras empresas insignia. Cuando quieren cambiar importantes contratistas que quieren cumplir con las tareas que tienen a su cargo arriesgando su prestigio y sus capitales. Gracias a Dios y a nuestros dirigentes que todo se va enderezando.

Ojalá que los paisas no vendamos nuestras acciones en las empresas que conforman el Grupo Empresarial Antioqueño y que estas reconozcan el esfuerzo de sus accionistas