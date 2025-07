Por Ana María Portillo - opinion@elcolombiano.com.co

El mundo evoluciona y la manera de hacer los negocios también. La tecnología, la innovación, las finanzas, la forma de hacer el trabajo, un mundo más conectado y personas talentosas creando cosas maravillosas y encontrando oportunidades en medio de los cambios acelerados.

Podemos quedarnos detenidos en el tiempo pero eso no hará que el mundo deje de moverse y evolucionar. También podemos adaptarnos e intentar generar valor desde nuestra realidad, usando y cuidando los recursos que tenemos al alcance. Un camino que nos regala la vida con sus espinas y rosas, un camino que tal vez no decidimos vivir pero sí podemos decidir cómo vivirlo.

Antioquia siempre se ha caracterizado por el empuje de su gente y su capacidad de asociarse para crear grandes proyectos. Las nuevas generaciones no son ajenas a ese empuje y tenacidad, aunque a veces los jóvenes chocan con el status quo y la forma tradicional de hacer las cosas. Esta realidad ha ido cambiando y si no nos montamos en la ola terminaremos siendo arrastrados por ella. Somos un gran generador de empleo y movilizador de la economía del país. Debemos seguir luchando por generar valor en la sociedad, apoyando las nuevas generaciones, los nuevos emprendimientos, las nuevas ideas y el nuevo talento. Debemos impulsar nuestros emprendedores, ellos serán las grandes empresas del futuro. Me siento orgullosa de quienes deciden crear soluciones reales para los problemas de nuestra sociedad, los avances en la ciencia, el consumo consciente, emprendimientos sostenibles, inclusión financiera, consciencia de la importancia de la salud mental y ni hablar del talento de nuestros artistas y cómo esto ha contribuido al turismo y la generación de empleo.

La política no es ajena a la evolución del mundo. Algunos gobiernan por redes sociales y es difícil entender la realidad de lo que sucede en medio de tantas noticias falsas. La Inteligencia Artificial está siendo usada para manipular la información y generar caos, teniendo tantos atributos y formas de usarse para generar valor.

Un poco complejo y caótico está el mundo, pero tenemos suficiente miel para ser abejas y construir un hermoso panal donde todos las actores confluyan para generar valor y construir nuestro futuro. Todos los sectores debemos preocuparnos por ser cuidadosos con el lenguaje, construir con consciencia y responsabilidad. Las mujeres debemos ser más fuertes que nunca. Aprovechar el espacio ganado y construir desde nuestra naturaleza femenina y nuestro poder creador. No debemos entrar en juegos de odio, monopolios, egos y politiquería. Tenemos la oportunidad de construir el mundo que queremos para nuestras familias. El futuro y la sostenibilidad en todos sus aspectos depende de nosotros, debemos prepararnos para apoyar la construcción de un futuro en el que todos nos apoyemos y vayamos en la misma dirección. Estoy segura que son más las cosas que nos unen. No importa si soy empleado o profesor, empresario o empleado, con muchos o pocos recursos económicos, todos trabajamos para nuestro bienestar y el de nuestras familias, todos podemos generar valor en la sociedad y tenemos la posibilidad de unirnos por la ciudad y el país que queremos.